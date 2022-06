En 2024, la regla del juego es México: Gobernadora Maru Campos

HERMOSILLO, Sonora.- Para ganar la Presidencia de México entre los panistas está el acuerdo de tener como candidato a quien esté mejor posicionado, señala la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, quien está interesada en estar en la carrera electoral de 2024.

Estamos todos en este esquema de cooperación y de generosidad entre nosotros porque sabemos que la regla del juego no es un personaje o un candidato, la regla del juego es México”, dijo ayer la mandataria estatal.

María Eugenia Campos Galván en septiembre pasado se convirtió en la primera mujer en gobernar Chihuahua, es abogada egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, tiene dos maestrías en el Tec de Monterrey y en la Universidad Georgetown y ha sido legisladora local y federal, además de alcaldesa de Chihuahua.

En entrevista habla de los retos en Chihuahua, los proyectos con Sonora, los procesos legales contra los gobiernos que le antecedieron y el panorama político de México.

Aquí la entrevista:

¿Qué significa ser la primera mujer Gobernadora de Chihuahua?

Un reto muy grande, vivo el machismo todos los días y vivo el tener que, de alguna forma, no tendríamos qué demostrar, pero terminamos teniendo que demostrar que sí podemos tomar decisiones, que sí podemos trabajar, que sí somos capaces de llevar un trabajo de esa envergadura adelante.

La parte buena ha sido el poder ser, creo, un referente para nuestras niñas y jóvenes, el que ellas digan ‘quiero ser Gobernadora, quiero ser alcaldesa’, eso a mí me llena de orgullo. Tengo la gran obligación de no quedar mal.

Chihuahua está entre las economías más fuertes del País, es líder en el sector manufacturero de exportación. ¿Qué metas tiene en el renglón de la economía para su Estado?

Generar las condiciones a estas inversiones económicas, todos sabemos que los gobiernos no generamos riquezas, pero lo que tenemos que hacer es generar esas condiciones.

Ha cambiado mucho el papel de los gobiernos en materia de desarrollo económico, antes se nos pedía a los gobiernos que cumpliéramos con la condición de seguridad pública, servicios públicos, de infraestructura.

Ahora con la pandemia se nos pidió que cumpliéramos con la condición de la salud porque un inversionista quiere saber cuántos hospitales tenemos, dónde están los contagios, qué herramientas tenemos para cuidar a la plantilla laboral y un tema nuevo es el tema energético, la energía. La industria manufacturera necesita energía y es un gran reto para los gobiernos el poder dotar de estos insumos para poder trabajar.

¿Cómo encontró en Chihuahua en materia de seguridad y qué acciones específicas tendrá en la región colindante con Sonora?

Hemos hablado con el gobernador Durazo, nuestros equipos también han hablado, nuestros homólogos, fiscales y de Seguridad Pública, y tenemos muy claro que tenemos que cuidar nuestras fronteras y tenemos que fortalecerlas.

¿Con qué nos encontramos?, bueno con un estigma y voy a decir un estigma porque este se ha roto en varios momentos en la historia de Chihuahua, ha habido altos índices delictivos, pero también se han logrado bajar esos índices. Hoy en día puedo decir que hemos trabajado muy de la mano y es un caso de éxito con el Gobierno federal que lo puedo decir con orgullo, el poder tener una relación muy fuerte con el Gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado y los municipios. Hemos logrado en ocho meses disminuir índices delictivos en delitos que están propagados por todo el País, estoy hablando de homicidio doloso, de los robos, una disminución de hasta un 30% y no nada más la disminución de índices delictivos, sino de los detenidos y del número de automóviles robados, eso da una buena expectativa.

Sobre el proyecto de la carretera Guaymas-Chihuahua, ¿cuál es el impacto que esperan en la región?

Es un proyecto muy generoso para Chihuahua porque justamente va a atravesar una parte muy vulnerable en el Estado en materia de seguridad y desarrollo económico que es la Sierra Tarahumara, de Cuauhtémoc, que es la entrada a la Sierra hasta Guaymas; todo ese corredor es parte de la Sierra Tarahumara, de altos índices de pobreza, de marginación y donde a través de la obra pública vamos a poder generar empleo, generar servicios, productos y sobre todo lo que salga del Estado de Chihuahua al mar y que puede llegar a Estados Unidos y eventualmente a otros continentes; eso le va a dar un valor agregado al Estado de Chihuahua y al de Sonora.

¿Cómo llegan a este acuerdo siendo usted Gobernadora emanada del PAN y el gobernador Durazo, de Morena?

Porque hacemos política, creo que hoy en día nadie puede gobernar de lado de ideologías que no son afines a una, tienes que gobernar de lado del sector empresarial, con la sociedad civil organizada, con la academia, con quienes saben mejor de política pública.

Al ex gobernador César Duarte, acusado de peculado, acaba de fijársele prisión preventiva, ¿Qué seguimiento le ha dado su Gobierno a ese proceso?

El seguimiento que se le tiene que dar a través de la Fiscalía General de Estado, a través de las instituciones, pero lo que queremos hacer es combatir la impunidad y la corrupción y que quede un mensaje muy claro a la ciudadanía y a los chihuahuenses de que no toleraremos la corrupción de ningún ex Gobernador.

No hay perdón ni olvido ni para César Duarte ni para el anterior Gobernador que me antecedió en el cargo (Javier Corral) y no meteremos las manos más lo que nos toca a través de la Fiscalía General del Estado, a través de las instituciones.

¿También hay procedimientos contra el ex gobernador Javier Corral?

Sí. Bueno es difícil hablar de ambos porque en el caso del hoy imputado estaríamos violando el debido proceso, la presunción de inocencia y del ex gobernador Corral, no podemos hablar mucho de lo que se está haciendo, pero se está cuidando lo que él nos dejó en un desorden administrativo, ponía el ejemplo de los créditos a corto plazo, contrataron créditos a corto plazo y muy altos en tasa de interés, hicieron licitaciones sin suficiencias presupuestales, nos encontramos más de 200 millones de medicinas caducas, en plena pandemia. Hay responsabilidades de todo tipo y hay omisiones muy importantes dentro del Gobierno de Javier Corral.

¿Por qué inició un proceso contra el ex gobernador (Javier Corral) de su mismo partido?

Cuando se hace una entrega recepción estamos obligados jurídica y legalmente a revisar lo que se entrega porque si no lo revisamos, si no se genera un proceso jurídico si encontramos irregularidades, nosotros nos volvemos responsables.

¿Cuál es su opinión de los resultados electorales de los comicios del domingo?

Creo que el PAN logró números muy importantes en votaciones en municipios del País que no se tenían. El tema de Durango en el que nos tocó colaborar y ayudar como partido al hoy gobernador electo Esteban Villegas, nadie daba un peso por la elección en Durango, se veía muy atrás, se veía que le faltaba, que iba a ser muy difícil ganarlo para la coalición y se dio la sorpresa.

Con la elección en esos seis estados, Morena suma cuatro entidades y Va por México dos estados, ¿cuál es el panorama que se ve para la alianza o para el PAN en la elección del 2024?

La alianza se va a mantener y aquí es un llamado a todos los mexicanos y en específico a sonorenses, a que se sumen a esta coalición, a esta alianza, a que se sumen a la alianza humanista de gobiernos responsables, de gobiernos que impactan de manera positiva con sus decisiones a los mexicanos.

¿Cómo observa el avance de Morena? ¿Qué ha hecho bien ese partido y que no ha hecho bien la oposición por los resultados que ha habido en las últimas elecciones?

Creo que el mensaje de Morena es muy contundente, esuna muy buena estrategiade comunicación, han sabidotransmitir la causa de la pobreza y la austeridad entre losmexicanos y creo que, por elcontrario, a la oposición nosha faltado plasmar nuestrascausas y recordarles a losmexicanos cuáles son nuestras causas y llevarlos por esecamino de esperanza.

¿Cómo ha sido su relación con el Gobierno del presidente Andrés ManuelLópez Obrador? ¿Ha habido algún tipo de presiones? No (ha habido presiones). Hasido de mucho respeto, unarelación muy institucional,donde se cuidan las formasy donde hasta cierto punto síhemos tenido apoyo por parte del Gobierno federal, pero también el Gobierno de Chihuahua ha hecho su trabajo. Yo le hablaba al Presidente de la República la semana que nos habían dejado en el Gobierno de Chihuahua conla mayor deuda en el País yque aun así no habíamos pedido adelanto de participaciones federales, que este añotampoco vamos a pedir adelanto de participaciones federales, no le hemos pedido uncinco extra al Gobierno federal y esto lo hemos hecho conuna política de austeridad y con una política de reordenamiento en casa. Entonces el Gobierno deChihuahua ha hecho su trabajo y también eso nos haceno extenderle la mano al Gobierno federal para pedirlemás recursos.

¿Qué opina de lo que ha dicho el presidente López Obrador de que la oposición “está moralmente derrotada”?

No, no estoy de acuerdo, siestuviera moralmente derrotada no hubiésemos visto el ánimo, la algarabía queexistía ayer en Durango y enAguascalientes, la ilusión la esperanza en Tamaulipas, en Quintana Roo, que son estados muy difíciles para Acción Nacional, pero aun así mis respetos para la población que se quiso sumar a estos gobiernos humanistas.

Se le menciona entre los aspirantes del PAN para la candidatura presidencial, ¿está en sus planes entrar ala carrera electoral de 2024?

Ya lo he dicho y sí, sí me interesaría participar en la carrera del 2024. Estamos ahoritatrabajando en el Gobierno deChihuahua y estoy convencida de que dando resultados esla mayor plataforma que podamos tener para poder aspirar más adelante en el 2024.

¿Cómo ve la competencia dentro del PAN por la candidatura presidencial?

Creo que la competencia interna en el PAN y también enla coalición va a ser de muchaestrategia y va a ser de mucha generosidad entre todosnosotros. Creo que tenemos muy claro de que quien pueda dar unmayor posicionamiento entrelos mexicanos en el País esquien debe ser el o la candidata, así que estamos todos eneste esquema de cooperacióny de generosidad entre nosotros porque sabemos que laregla del juego no es un personaje o un candidato, la regla del juego es México.