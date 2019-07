Empresas demoran la conclusión de la Cuatro Carriles

CIUDAD DE MÉXICO.- La conclusión de la carretera federal número 15 se vio obstaculizada por el incumplimiento en los contratos de cinco empresas y en especial una de ellas: Pétreos y Asfaltos S. A de C.V, la cual ya había obtenido desde 2007 tres contratos en Sonora y dos en Baja California.



"Por diversas razones, entre otras, el incumplimiento de las empresas por falta de liquidez sobre todo y especialmente, y además en el esquema de la programación de los trabajos, son cuatro carriles en los cuales se tenía que estar trabajando una empresa en uno de los cuerpos y la otra empresa en otro de los cuerpos.



"Entonces, automáticamente se interferían una con otra en sus actividades", explicó Cedric Iván Escalante Sauri, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



La empresa Pétreos y Asfaltos, agregó, es propiedad del inversionista sonorense, Uriel Vega.



"El inversionista principal es el ingeniero Uriel Vega, es sonorense y es una empresa sonorense que ha estado trabajando allá. Sin embargo, tuvo algunos problemas de liquidez", dijo.



De acuerdo con una búsqueda de Grupo Healy en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), la empresas Pétreos y Asfaltos tiene seis contratos celebrados en total con el Gobierno federal desde 2007 para trabajos en Sonora y en Baja California Sur.



El número de contrato para la carretera de Sonora es el 2016-26-CE-D-070-W-00-2020 y fue celebrado el 1 de octubre de 2016 por la SCT Sonora a través de una licitación pública internacional por un monto de 745 millones 88 mil 455.32 pesos.



El objeto del contrato es: "Modernización y ampliación de la carretera Estación Don-Nogales, tramo Magdalena de Kino-Nogales del kilómetro 209+000 al km. 236+000, cuerpos A y B en el Estado de Sonora".





Concluirán en agosto



Según el POT la empresa debió entregar la obra el 14 de enero de 2018, pero hasta el momento quedan pendientes el tendido de losa en 15.8 kilómetros, se encuentran trabajando en terracería, obras de drenaje, pavimentos y estructuras para entregar el 31 de agosto.



Antes, la compañía, obtuvo un contrato por licitación pública nacional en 2015 para la conservación del tramo Hermosillo-Moctezuma de la carretera federal número 14, con un monto de 17 millones 807 mil 179.05 pesos.



La empresa obtuvo contratos en Baja California Sur en 2014 por 74 millones 705 mil 502.72 pesos a través de una licitación pública internacional y por 9 millones a través de una invitación a tres personas.



En 2013, obtuvo un contrato por adjudicación directa del Organismo Cuenca Noroeste por 6 millones 849 mil 909. 73 pesos para acciones de rehabilitación en el canal lateral del módulo de Riego Dos en Río Yaqui, Cajeme, Sonora.



El primer contrato lo obtuvo en Sonora en 2007 a través de licitación pública para la construcción de un entronque puente de acceso del tramo Janos-Agua Prieta-Ímuris, por un monto de 51 millones 625 mil 594.24 pesos.



Se trató de comunicar vía telefónica con la empresa Pétreos y Asfaltos, S. A. de C. V. para conocer su postura al respecto sobre la supuesta falta de liquidez, pero no se obtuvo respuesta.



La persona que atendió la llamada aseguró que ellos no tenían información al respecto; tampoco se contaba con alguna persona encargada de atender a los medios de comunicación.





OTROS TRAMOS PENDIENTES



Además del tramo de 15.8 kilómetros de la empresa Pétreos y Asfaltos, la obra tiene tramos pendientes en Estación Don-Navojoa a cargo de la compañía Invecture con 3.2 kilómetros inconclusos que se terminarán el 9 de agosto.



"Se trabaja en obras de drenaje, estructuras y obra complementaria", precisó el subsecretario de Infraestructura.



En el tramo Ciudad Obregón-Guaymas, a cargo de dos empresas Urales y Acciona, faltan por concluir 2.6 y 1.6 kilómetros, respectivamente, que se entregarán también el 9 de agosto.



En Santa Ana-Magdalena de Kino a cargo de la compañía Dicssa hace falta el tendido de losa en 3.7 kilómetros y quedará concluido el 15 de agosto.



Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, explicó que la longitud total de la carretera es de mil 303.4 kilómetros y tiene un costo total de 19 mil 772.5 millones de pesos.



Informó que no hubo recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos 2019 para caminos alimentadores y se planteó trabajar en la continuación de la modernización de 20 obras en proceso.



"Estas 20 obras requerían una inversión total de nueve mil 300 millones de pesos". y se habían ya, hasta 2018, invertido cinco mil 430. Dentro de los recursos de este año se destinaron mil 253 millones de pesos para continuar con la modernización de estas obras, de los cuales se han transferido a los diferentes estados 917 millones y están en trámite de transferencia 336", dijo.



Para el segundo semestre de este año se concluirán 10 obras, entre ellas la Cuatro Carriles en Sonora.