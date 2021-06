Emprende Zayda su negocio en pandemia con enseñanzas de su abuela y mamá

HERMOSILLO, Sonora.- Buscando emprender en pandemia Zayda Gisel García Berrelleza de 23 años recordó varias técnicas de bordado que le habían enseñado su abuela y mamá, por lo que decidió desde hace casi un año hacer aros, portamoños y camisetas bordadas a mano con diseños únicos.



Para Zayda cada prenda o artículo es algo especial ya que sus pedidos son artesanales, no se repiten y cada uno cuenta una historia de amor, un reencuentro, una despedida o representa la niñez de alguna pequeña.

“El bordado es muy minucioso pero es algo me gusta, me entretiene, yo trabajo diferentes técnicas dependiendo de que quiera la persona, algunas son bordados de fotografías especiales, otras quieren alguna imagen en camisetas y algunos me lleva hasta 21 horas para terminarlos”, expresó la joven emprendedora.

Uno de los diseños de bordado de Zayda.

Zayda también es maestra

La joven es maestra de educación primaria, estudia psicología y muestra su habilidad para el bordado en cada diseño que realiza donde dice que en estos “suma recuerdos a través de los hilos”.

“Con lo que aprendí de mi mamá y mi abuelita empecé haciendo lo básico, luego fui viendo en las redes para conocer nuevas técnicas y hacer un trabajo más completo, cuando estoy en lugares públicos y me ven bordando la gente se acerca y algunos se asombran porque dicen que no es tan usual que las jóvenes sepamos de bordado”, manifestó García Berrelleza.

Zayda desea continuar con su emprendimiento y que éste puede expandirse y consolidarse, así que mientras trabaja en el negocio por las tardes en las mañanas sigue con su otra pasión que es dar clases.

Si deseas conocer su trabajo o realizar algún pedido puedes seguirla en Instagram como @hilozhmo o marcar al 6621696513.