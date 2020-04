Empiezan a cerrar hoteles y condominios por contingencia en SC

San Carlos Nuevo Guaymas.- Desde ayer, algunos hoteles y condominios en San Carlos Nuevo Guaymas empezaron a cerrar sus puertas al público, tras restringir la autoridad municipal el paso a los turistas.



El viernes los elementos de la Policía y Tránsito Municipal instalaron filtros en los accesos al destino turístico para impedir el paso de vacacionistas, solicitándoles a cada uno de los automovilistas comprobantes de domicilios y credenciales de elector.



El comisario en San Carlos Nuevo Guaymas, Jesús Enrique Gámez Pérez, informó que varios propietarios de hosterías y otros espacios de renta han optado por cerrar, sumándose a las acciones sanitarias de las autoridades de salud.



“No sabemos exactamente cuántos han cerrado hasta ahora, pero ya son casi todos”, puntualizó.



La alcaldesa Sara Valle Dessens exhortó a los turistas a no visitar Guaymas y San Carlos, porque las playas no estarán disponibles para su disfrute durante la cuarentena por Covid-19 para prevenir contagios.



Subrayó que el Municipio y los prestadores de servicios reciben con gusto a los visitantes en cualquier época del año porque reactivan la economía local, sin embargo en este momento no los pueden recibir ni atender.



“Ya hay hoteles que están siendo solidarios cerrando sus puertas hasta nuevo aviso, hay que estar conscientes que esta semana y la que vienen son determinantes, ya tenemos el ejemplo de cómo ha afectado en otros países”, puntualizó.



Fiestas sin freno



Las fiestas en casas, admitió Valle Dessens, no han podido frenarlas, pero al recibir los reportes a la línea de emergencia 911, los agentes policiacos atienden los llamados para disuadirlas.



“No hemos aplicado multas porque en todos los reportes, los asistentes de estas fiestas han atendido la disuasión, se hace perifoneo donde se les invita a retirarse. No queremos afectar a la gente, queremos que cuide su salud y la de los demás”, finalizó.