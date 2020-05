Emiliano Kossio entrena desde casa

HERMOSILLO, Sonora.- El no tener una piscina para sus entrenamientos no desmotiva al nadador Emiliano Kossio.



Tras más de un mes de cuarentena, el tritón sonorense adapta su rutina de preparación en cuanto a lo que puede desde casa.

Antes de que toda actividad deportiva se suspendiera por la pandemia, Kossio Méndez se preparaba para su participación en los Juegos Nacionales Conade 2020.

“Es un poco complicado, ya que no es la misma tener mi rutina diaria, de ir a la alberca y hacer crossfit a un lugar adecuado.

“Ahorita estamos entrenando con una alberca inflable y hacemos crossfit con los materiales que tenemos aquí en la casa. Y hay que aprovechar y sacarle el mayor provecho a todo esto ahorita”.

Una vez que se levante la contingencia en el País para regresar a sus entrenamientos habituales, el nadador de 16 años apunta alto al plantearse conseguir su primera presea de oro en los Juegos Nacionales.

Las pruebas en las que competirá en el certamen que, está tentativamente a celebrarse en el segundo semestre del año, son 400 y 200 metros combinados, 200 pecho, y 50, 100 y 200 dorso.

“Siempre he tenido el deseo de ganar una medalla de oro en la Olimpiada, porque he tenido puros bronces y platas. Entonces, estábamos trabajando muy duro por algo que, la verdad, no me lo tomo como algo que debo de hacer, pero qué mejor sería que fuera de oro”.



ES BUENO SABER...

Otra competencia para la que se estaba preparando Emiliano Kossio era el Grand Prix a celebrarse en Tijuana, y que sería como clasificatorio para los Centroamericanos de la especialidad.