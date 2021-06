Elecciones en Sonora: Se cumple 31 años del plebiscito que se convocó por fraude en Suaqui Grande

SONORA - Se cumplen 31 años de que Suaqui Grande tuvo una elección extraordinaria, cuando se convocó a un plebiscito ya que los comicios de 1990 fueron suspendidos por un fraude.

María Dolores Lucero, secretaria municipal del Ayuntamiento de Suaqui Grande, recordó que en esa ocasión se tuvo un conflicto en esta población, no como ayer que las elecciones se realizaron de forma muy tranquila.

"En esa ocasión se suspendieron las elecciones, fue 1990, fue por un fraude, no hubo muertos, pero suspendieron las elecciones, y se hizo después un plebiscito", indicó.

"Ahorita todo está muy tranquilo aquí, la gente está yendo a votar, lo que sí no he visto es que no se está respetando la sana distancia, pero sí están exigiendo el cubreboca y se les está tomando la temperatura.