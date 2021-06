Elecciones en Sonora: Participa Salvador Gutiérrez Molinares en la elección número 24

EMPALME, Sonora.- Salvador Gutiérrez Molinares participó este día en la elección electoral número 24, en el Parque Benito Juárez, del Municipio de Empalme.

El empalmense, de 89 años de edad, acudió acompañado de una de sus hijas a emitir su voto como cada 3 años; lo hace desde que cumplió 18 años.

En este comicio electoral, el adulto mayor no acudió temprano a participar en las elecciones por el retraso que tuvo la casilla donde le tocó votar.

Desde que tengo 18 años participó en las votaciones, me gusta ejercer este derecho, pero ahora me vine más tarde porque primero me comí una botana antes de venir", externo.