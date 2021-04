Elecciones Sonora 2021: Ven en inversión, fomento y difusión las claves para impulsar la cultura

SONORA.- En materia cultural, los seis aspirantes a la gubernatura de Sonora coinciden en la necesidad de aumentar los recursos tanto para el apoyo a creadores, como para la implementación de programas de fomento y difusión, para que la población conozca, acceda y consuma la cultura regional.

Los candidatos identificaron la falta de infraestructura e inversión en los espacios artísticos existentes como dos de las situaciones a enfrentar para mejorar el panorama cultural en todo el Estado.

Y aunque su aproximación es distinta -cada uno expresó diferentes propuestas para impulsar al sector-, sus agendas tienen en común una estrategia enfocada al acceso generalizado a las artes: Desde adecuar los espacios para las personas con discapacidad, hasta identificar el talento artístico a edad temprana para incentivar su desarrollo.

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS PRINCIPALES TEMAS QUE SE DEBEN DE ATENDER EN MATERIA DE CULTURA?

ADM (Alfonso Durazo Montaño): Ausencia de un proyecto integrador de los 72 municipios; la agenda cultural y presupuestal está concentrada en Hermosillo. Presupuesto insuficiente y mal aplicado; el gasto corriente, particularmente en nómina, es excesivo y afecta la disponibilidad para apoyar las actividades culturales y la promoción de las artes.

La coyuntura pandémica ha sido especialmente difícil para los creadores artísticos, quienes no han recibido ningún incentivo económico.

¿CUÁL SERÍA SU PRIORIDAD SOBRE EL TEMA DE CULTURA EN SONORA?

ADM: La política pública para la cultura debe de mantener un equilibrio entre el fomento a la creación artística y la difusión del arte; debe atender al mismo tiempo el derecho humano del acceso a las manifestaciones artísticas y, sobre todo, proponemos que la confección de una política cultural deberá satisfacer el acceso a espacios y recursos para entrenar, producir, crear y presentar los resultados de su trabajo.

MENCIONE CINCO PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN MATERIA CULTURAL

ADM:

Promover espacios deportivos y culturales, talleres de lectura, ferias de arte, centros de estudio y bibliotecas.

Recuperar y ampliar los programas de fomento a la creación artística.

Programa de educación artística en las escuelas.

Creación del Centro de Difusión Cultural.

Activar las bibliotecas como centros culturales, lugares de reunión y centros de estudio.

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS PRINCIPALES TEMAS QUE SE DEBEN DE ATENDER EN MATERIA DE CULTURA?

CGD (Cuauhtémoc Galindo Delgado): Invertir en infraestructura y equipamiento; incentivar mediante becas el desarrollo de habilidades; promover al Estado como atractivo para el desarrollo de actividades culturales.

¿CUÁL SERÍA SU PRIORIDAD SOBRE EL TEMA DE CULTURA EN SONORA?

CGD: Generar un programa de inversión, difusión y alcance de objetivos para cumplir con nuestros planteamientos.

MENCIONE CINCO PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN MATERIA CULTURAL

CGD:

Fortaleceremos el arte y la cultura a través del equipamiento y mejoramiento de las instalaciones de las casas de la cultura.

Promoveremos los festivales regionales con actividades para la convivencia de toda la familia.

Programa incubador de talento y becas para que los artistas puedan seguir estudiando y perfeccionando su habilidad.

Crearemos programas para promover el arte en los centros comunitarios de todos los municipios.

Hacer de Sonora un punto de encuentro cultural internacional, con la participación de representaciones de otros países.

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS PRINCIPALES TEMAS QUE SE DEBEN DE ATENDER EN MATERIA DE CULTURA?

EGC (Ernesto Gándara Camou): La reducción presupuestal federal de 97% de los recursos destinados a actividad cultural en Sonora; eliminación de fideicomisos federales de apoyo a la cultura; disminución de más del 90% de recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados (Paice); falta de atención a la petición histórica de la comunidad cultural para tener seguridad social para los artistas; falta de inversión y actividades para la comunidad cultural.

¿CUÁL SERÍA SU PRIORIDAD SOBRE EL TEMA DE CULTURA EN SONORA?

EGC: La inversión limitada, no contratación de artistas y suspensión de proyectos culturales; la eliminación de más de 60 becas anuales para artistas sonorenses; los proyectos de infraestructura inconclusos y falta de mantenimiento en inmuebles culturales; y la precarización de la comunidad cultural, que no tiene acceso a servicios médicos dada su informalidad en el mercado.

MENCIONE CINCO PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN MATERIA CULTURAL

EGC:

Creación de un modelo único estatal que se encargue de promover, incentivar y generar el hábito de la lectura en la población.

Museo de la Ciencia, Tecnología y Cultura en San Luis Río Colorado, Cajeme y Hermosillo.

Profesionalización de la industria fílmica, Ley de Promoción de Filmaciones en Sonora, programa educativo de cine en Sonora.

Corredor Cultural de las Misiones del Padre Kino y compilación editorial de la vida y obra del Padre Kino.

Fomentar las artes a través de Internet para crear una nueva industria del teatro y programa educativo en línea para maestros.

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS PRINCIPALES TEMAS QUE SE DEBEN DE ATENDER EN MATERIA DE CULTURA?

RBC (Ricardo Bours Castelo): Hacer de la cultura un factor de unidad y revitalizador del tejido social. Una sociedad que integra los principios y valores que la identifican y unen, es una sociedad más cohesionada y resiliente ante la adversidad y mejor dispuesta a asumir de manera corresponsable los retos a superar. El reto de la adaptación para aprovechar las bondades del fenómeno de la globalización en materia cultural, sin perder nuestra propia esencia e identidad.

¿CUÁL SERÍA SU PRIORIDAD SOBRE EL TEMA DE CULTURA EN SONORA?

RBC: Aprovechar las áreas de oportunidad que ofrece un entorno en acelerado proceso de reconfiguración cultural en marcha a nivel global, para hacer del progreso nacional y universal un factor de desarrollo, unidad y progreso social para nuestra estado, sin menoscabo de nuestra cultura, valores y principios que nos identifican y nos unen.

MENCIONE CINCO PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN MATERIA CULTURAL

RBC:

Asignar mayores recursos a Cultura. Mayor infraestructura cultural de alto nivel en las principales ciudades del Estado.

Cultura para todos.

Valorar la conveniencia de multiplicar o diversificar las expresiones culturales y hacerlas autosustentables.

Incentivar la creatividad, los valores y la capacidad resiliente en la sociedad.

Incentivar el mayor valor agregado a actividades artísticas.

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS PRINCIPALES TEMAS QUE SE DEBEN DE ATENDER EN MATERIA DE CULTURA?

RRR(Rosario Robles Robles): Se requiere facilitar el acceso a la cultura para los sonorenses, tener infraestructura que promueva la educación cultural en sus distintas modalidades y crear espacios inclusivos para personas con discapacidad, pues en Sonora no existen: Las casas de la cultura no cuentan con rampa para acceder a sus diversas salas, las bibliotecas no cuentan con acervo en Braille, ni facilidades de acceso para las personas con discapacidad.

¿CUÁL SERÍA SU PRIORIDAD SOBRE EL TEMA DE CULTURA EN SONORA?

RRR: El acceso a la cultura para todos los sonorenses y en todas las edades

MENCIONE CINCO PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN MATERIA CULTURAL

RRR:

Promover la cultura y el arte desde la infancia

Otorgar mayor presupuesto a las casas de la cultura para mejorar sus instalaciones y capacitación.

Facilitar el acceso a la cultura y el arte a personas con discapacidad.

Invertir en más y mejores museos; no todos funcionan, lucen abandonados y su espacio no es aprovechado.

Otorgar apoyo a las y los jóvenes artistas. Actualmente el arte no es valorado por la sociedad y es difícil salir adelante.

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS PRINCIPALES TEMAS QUE SE DEBEN DE ATENDER EN MATERIA DE CULTURA?

CEZ (Carlos Ernesto Zataráin): La falta de educación, que se traduce en elLa educación temprana en los valores éticos, en las bellas artes y en la práctica constante de las virtudes, que nos lleven hacia otro horizonte cultural. poco conocimiento de las bellas artes, así como a sus orígenes y los valores que nos hacen lo que somos en cuanto a nuestra identidad e idiosincrasia. Redunda en el poco o nulo interés de la población hacia los eventos culturales, que tienen que ser auspiciados por el Gobierno y la iniciativa privada, para que, de forma gratuita, la gente acuda a ellos; y que el Gobierno no invierte en fomento y difusión cultural.

¿CUÁL SERÍA SU PRIORIDAD SOBRE EL TEMA DE CULTURA EN SONORA?

CEZ: La educación temprana en los valores éticos, en las bellas artes y en la práctica constante de las virtudes, que nos lleven hacia otro horizonte cultural.

MENCIONE CINCO PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN MATERIA CULTURAL

Implementar la educación artística temprana obligatoria.

Acompañar a quienes se les detecte talento para las bellas artes en su formación académica de por vida.

Destinar recursos materiales y humanos para la promoción cultural.

Fomentar la participación ciudadana en las actividades culturales, que la sientan como parte de su diario vivir.

Reposicionar la identidad del sonorense rescatando las fiestas patronales, a fin de que el turismo cultural se fortalezca.

Nota: La posición de los candidatos corresponde al orden alfabético.