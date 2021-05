Elecciones Sonora 2021: "Seguridad y economía son temas prioritarios para los sonorenses", Carlos Zataráin

La inseguridad y la situación económica exigen atención y acciones del Gobierno de Sonora para cambiar el escenario que hoy preocupa a la población, explica Carlos Ernesto “El Bebo” Zataráin González, candidato del PES a la gubernatura.

“Si Sonora sigue con el sector primario no va a haber empleo para nadie, vas a tener que trabajar en maquilas; si no industrializamos Sonora no vamos a pasar a la siguiente etapa”, dice el aspirante del Partido Encuentro Solidario (PES).

En su carrera política ha estado en diversas responsabilidades, como alcalde de Guaymas, así como diputado local y federal, y ahora en este proceso electoral hace un diagnóstico de la situación que se viven en Sonora y habla de sus expectativas en las elecciones del 6 de junio.

¿Por qué buscar la gubernatura en este momento?

Carlos Ernesto Zataráin González (CEZG): De joven siempre dentro de mis ilusiones era ser Gobernador de Sonora. Cuando recién llego de estudiar la universidad, me titulo y mi papá me dijo:

“Oye, hijo ¿qué vas a hacer?”, obviamente que él quería que le dijera que trabajar con él; mi papá era un exitoso empresario en Guaymas y quería que siguiera su trayectoria y fortaleciera los negocios.

Y cuando le dije: “Papá, me quiero dedicar a la política”, me decía: “¿Qué estás haciendo? Es un cochinero, no te metas en eso”; y le decía: “Tú me enseñaste a seguir mis objetivos, mis metas, y yo quiero ayudar a la gente y te prometo algo: Si alguien me hace hacer algo en contra de mis principios y valores que me enseñaron, yo me retiro de la política”.

Y hasta este momento nadie me ha hecho hacer algo en contra de mis principios y valores que mis papás me enseñaron.

¿Cuál es el problema de Sonora que debe atenderse primero?

CEZG: El tema de la seguridad. Al recorrer Altar, Pitiquito, Benjamín Hill, Cajeme, en el Norte el tema de los sicarios, los carros que a partir de las siete de la noche anda con gente con armas largas y que todo se silencia, nadie sale de su casa, la intranquilidad de no poder salir con la calma que se salía antes. Esa inseguridad se permea en todo Sonora, ése es un tema.

Además del tema de la seguridad, ¿qué otros retos deben ser prioridad para el próximo Gobernador o Gobernadora de Sonora?

CEZG: La economía. En materia económica deseo mucho apoyar a las Mipymes (micro, pequeña y mediana empresa). Creo que las pequeñas y medianas industrias van a generar el mayor empleo para todos aquellos jóvenes, aquellos de edad madura que necesitan trabajo.

En educación, veo a 53 municipios del Estado donde los jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar la universidad; en Sonora está agrupada en tres municipios el 51% la educación universitaria, Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa, y para una persona de la Sierra o del Río es un lujo poder estudiar la carrera universitaria.

En el tema educativo es importante el tema de la conexión al Internet, a las redes, hay muchos estudiantes que no están dándoles seguimiento a sus estudios porque no tienen Internet, no tienen sus tabletas o computadoras, también en eso es desigual la educación en Sonora.

Otro tema es salud. No es posible que en Sonora tengamos 18 mil 35 médicos que le está pagando el Gobierno del Estado y solamente 8 mil trabajan en consultas, y los otros 10 mil están en labores administrativas. Si nosotros dividimos 10 mil entre 72 municipios más o menos serían 138 médicos que tuviera cada población de Sonora y eso es muy lamentable.

Infraestructura, agua potable, sobre todo en mi caminar por Villa Pesqueira, Mátape, que reciben sólo una hora agua y enfrente está el acueducto Independencia que trae el agua a Hermosillo.

En temas de infraestructura… ¿cómo es posible que exista corrupción en la obra pública del Estado? Todavía le exigen el diezmo, gente que otorga las obras… eso es lamentable, que vengan compañías grandes a nivel nacional y se lleven toda la obra pública y subcontratan a los constructores pequeños.

En materia económica, ¿qué acciones propone para atender a los productores sonorenses? CEZG:

En Sonora es muy importante el sector primario de la economía, agricultura, ganadería, pesca, minería, pero seguimos mandando el cobre por Guaymas a China sin darle valor agregado. ¿Cómo es posible que no haya una fundidora? ¿cómo es posible que el trigo, el maíz, los sigamos mandando a Guadalajara para que le den el valor agregado y se lo manden a las tres cerveceras que tenemos en Sonora? ¿Por qué no hacer la fábrica y una asociación de participación entre los productores y la misma empresa cervecera?

Si Sonora sigue con el sector primario no va a haber empleo para nadie, vas a tener que trabajar en maquilas… si no industrializamos Sonora, no vamos a pasar a la siguiente etapa.

¿Qué considera que ha faltado para frenar la violencia y qué propone para cambiar esta situación? CEZG:

Atención, apapachar y darle muy buenos sueldos a los policías estatales y municipales, no es posible que con un sueldo de 3 o 4 mil pesos a la quincena quieran buenos policías. Una propuesta es aumentar el 100% inmediato a municipales y estatales, obviamente hay que hacer convenios con los municipios, pero los estatales y municipales deben recibir el 100% de aumento.

Otra cosa importante es la capacitación; otro es proporcionarles vivienda, darles ampliación de vivienda, y otro aspecto es darles becas a los hijos de los policías.

Nosotros como autoridades, yo como Gobernador, tengo que mejorar los sueldos de las policías, algo que estoy proponiendo es que un elemento policiaco que esté en la primera línea se retire a los 25 años y con el 100% del sueldo.

Por eso en el tema de corrupción creo que tenemos que ser muy fuertes al respecto.

El presupuesto estatal con el que cuenta Sonora, ¿le será suficiente a un Gobernador para atender todos estos proyectos y programas que menciona en infraestructura, mejoramiento de las condiciones de los policías y otros?

CEZG: El presupuesto se puede reasignar, estoy hablando de los 18 mil médicos, ¿cuánto destinamos a salud en el presupuesto de egresos del Estado? Salud y educación es donde más presupuesto hay, pero casi todo es para la partida mil, que son servicios personales; de los 18 mil, esos ocho mil médicos que están trabajando, los 10 mil (médicos) hay que platicar con ellos o se ponen a trabajar, darles la oportunidad, o que decidan a qué Municipio se van a ir.

Hay algo importante: La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, pero también hay políticos que no conocen las leyes. Hay que entender que en 1981 las entidades federativas suspendieron el pago de impuestos y derechos estatales porque fue cuando se creó el IVA e implicaba la famosa cascada de impuestos que causaba en los estados; al suspender esos impuestos en los estados se hizo una Ley de Coordinación Fiscal, habla muy claro de que de cada peso que se recauda de impuestos federales en las entidades federativas, 20 centavos se destinan a estados y municipios, es decir, 17 centavos para el Estado y tres para los municipios.

¿Qué evaluación hace del trabajo del Gobierno estatal y de la gobernadora Claudia Pavlovich?

CEZG: La verdad que lamentablemente si comparo a Guillermo Padrés y comparo a la Gobernadora, de uno se hablaba, dijo la Gobernadora, que había corrupción, pero yo vi mucha obra pública y la vi en todo el Estado. Y por parte de la gobernadora Pavlovich se quedó callada con respecto a lo que recuperó de todas esas malversaciones que habló al inicio en su toma de posesión, cuando dijo que a los sonorenses había que regresarle el dinero de aquello que se llevaron, en el CUM, yo estuve presente.

Yo quiero saber ¿qué tanto se recuperó y en qué se empleó ese dinero? Entonces me preocupa mucho que vayan a salir cosas de mucha corrupción en el Estado, pero también por el nulo cumplimiento a todos esos compromisos que se hicieron, muchas cosas que estoy viendo que se manejaron muy superficialmente y yo creo que habría que preguntar y hacer una evaluación: ¿Qué fue lo que falló en el Gobierno de Claudia Pavlovich?

Respecto al Gobierno federal ¿qué evaluación haría de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador?

CEZG: Creo que el Presidente es un presidente que cree en lo que está haciendo, no se ha movido de sus ideales, está atacando el problema de la corrupción, que es el más complicado que tenemos aquí en México, el problema de la corrupción, que es un monstruo de mil cabezas.

Yo creo es un Presidente honesto, recibió también una herencia que le dejó (el ex presidente) Felipe Calderón con su mal logrado plan contra la delincuencia y el crimen organizado que vino a lastimar, en todas las regiones del País a toda la gente, para empezar los cientos y miles de muertos que aún continúan, porque debido a esa estrategia fallida del presidente Calderón y que la continuó (Miguel Ángel) Osorio Chong como el responsable de la seguridad (en sexenio de Enrique Peña Nieto) por reformas a la Ley de Administración Pública Federal, en donde la Secretaría de Gobernación en el pasado sexenio era quien manejaba la seguridad pública, pero continuó con la misma receta y no puedes tener resultados diferentes con la misma receta.

Algunas encuestas de preferencias electorales que se han expuesto, no le favorecen ¿qué expectativas tiene de los resultados de la jornada del 6 de junio?

CEZG: En cuatro elecciones que yo he ganado, las encuestas siempre son las fotografías del momento y más cuando en este momento, por el tema de la pandemia, ya no se hacen encuestas casa por casa, son encuestas telefónicas y son encuestas al mejor postor.

Espero llegar a todos los municipios, los 90 días de campaña son insuficientes y más porque yo no hice precampaña, yo no hice un año de promoción en los medios, yo inicié el 5 de marzo la campaña y creo que, en esos 41 municipios, si ustedes preguntan a todos aquellos sonorenses que he visitado en esos municipios, la opinión de ellos es muy distinta a lo que te pueda manejar una encuesta.

A nivel nacional como Partido Encuentro Social perdieron el registro, ¿cree que como Partido Encuentro Solidario pudieran mantener esa vida y qué avance esperan tener?

CEZG: Creo que los candidatos que tenemos somos candidatos muy buenos, me estoy refiriendo en donde tenemos candidatos; en muchos municipios el PES no postuló candidatos, pero en donde sí, por ejemplo, puedo asegurar que Puerto Peñasco lo vamos a ganar, Guaymas lo vamos a ganar, que vamos a ganar algunos distritos en Hermosillo y puedo asegurar que vamos a ganar Agua Prieta.

El crecimiento del PES en Sonora va a ser exponencial, va a ser la entidad federativa donde mayor crecimiento va a tener el PES, es un partido en crecimiento, va a haber una sorpresa muy agradable en Sonora con el Partido Encuentro Solidario, sobre todo porque es un partido que va solo y con toda la gente que se nos ha unido.