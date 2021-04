Elecciones Sonora 2021: "Rescataremos el sistema de salud del abandono en que se encuentra", Durazo

“El primer debate entre candidatos a la gubernatura nos permitió presentarle a la ciudadanía nuestra propuesta de transformación para recuperar la grandeza del Estado, así como evidenciar la situación de abandono en que han dejado a la entidad los gobiernos del PRI y el PAN, particularmente en el tema de salud y de desarrollo económico”, aseguró Alfonso Durazo Montaño.

La pandemia ha desnudado el nivel de abandono, de obsolescencia de la infraestructura de salud, por lo que tenemos que rescatarla, actualizarla, modernizarla, equiparla, dotarla de personal y medicamentos”, explicó el candidato a gobernador por la alianza “Juntos haremos historia en Sonora”.

Se propondrá, dijo, garantizar salud a nivel básico para toda la población de que no puede pagar un servicio médico, en especial a las poblaciones de la Sierra que ni siquiera tienen capacidad de desplazarse a otros lugares para atenderse, lo que provoca el agravamiento de sus padecimientos.

“Eso es inhumano”, destacó el aspirante.

El abanderado de Morena se comprometió a iniciar un programa progresivo de basificación por orden de antigüedad del personal médico para asegurar su estabilidad laboral y emocional.

Durazo Montaño planteó el relanzamiento económico del Estado como otro tema prioritario que impulsará al llegar al gobierno estatal para revertir la pérdida de liderazgo nacional que ha sufrido Sonora en las últimas décadas.

Recordó su propuesta de lanzar un ambicioso plan de infraestructura en el que se invertirán siete mil millones de pesos en la construcción de una red carretera para estimular el comercio de exportación y el turismo regional con Chihuahua y Estados Unidos.

“Le vamos a meter todo al puerto de Guaymas. Hay inversionistas interesados. No se ha hecho porque no se han puesto de acuerdo los intereses de los grupos locales, pero yo no tengo ningún problema con esos intereses, yo voy a empujar y quien quiera invertir será bienvenido”, declaró.