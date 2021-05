Elecciones Sonora 2021: Proyecta Ernesto Gándara gestionar recursos para la salud

SONOYTA, SONORA-. La creación de un Centro Médico de Estabilización que les permita atender enfermedades del cuadro básico de salud, con especialistas capaces de atender partos y a personas de la tercera edad, demandaron habitantes de Sonoyta a Ernesto el “Borrego” Gándara, en su gira de trabajo por el Noroeste de la entidad.

Lina Vega Morales, representante de la asociación civil Abejitas del Desierto, explicó que estas demandas tienen más de 30 años y hasta ahora ningún Gobierno se ha comprometido a aligerar la carga de los sonoyteños, que deben de pagar hasta 5 mil pesos por traslados de emergencias médicas a regiones como Puerto Peñasco o San Luis Río Colorado.

"El pretexto es que somos una población de 19 mil habitantes, que no hay médicos especialistas que quieran venirse a nuestra comunidad, el último pretexto es que no hay presupuesto ni estatal, ni federal para darnos un hospital, pedimos un Centro de Estabilización que cuente con un pediatra, servicio de rayos X, laboratorio y otro especialista para adultos mayores”, manifestó la luchadora social.

Al respecto el candidato de la Alianza “Va por Sonora”, se comprometió a gestionar los recursos necesarios para dignificarles la salud, que cuenten con especialistas médicos y con la infraestructura elemental para atender las enfermedades más apremiantes de los habitantes de la zona.

Puedo ser otro candidato que te escuche que te prometa y que no te cumpla, no lo quiero hacer, nunca lo he hecho como servidor público de un compromiso que no regrese cuando menos a dar la cara y lo que tú pides y lo que pide la gente y lo que siente es un derecho humano fundamental, empezando por la gestación y no se diga el nacimiento de nuevas personas, por eso me comprometo a gestionar los recursos necesarios para atenderles esta problemática”, puntualizó.