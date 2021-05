Elecciones Sonora 2021: "Para recuperar economía vamos por la seguridad", Ricardo Bours

EMPALME, SONORA.- “Por miedo a lo que está pasando se están quedando vacías las ciudades, porque sin seguridad no tenemos empleo, si no tenemos seguridad no tenemos turismo, vamos a recuperar la seguridad, la tranquilidad y la prosperidad”, indicó Ricardo Bours Castelo en reuniones con sonorenses en Guaymas y Empalme.

El candidato a gobernador de Sonora por Movimiento Ciudadano dijo que Empalme es un bello Municipio pero que se encuentra en abandono total y reprobó la situación de inseguridad que vive el estado, en especial en el Valle del Yaqui.

Ahora encontramos municipios con calles vacías, hay muchos lugares en Sonora que se sienten vacíos porque la delincuencia se ha apoderado de todos esos lugares bonitos”.

“Creo que hay cosas muy importantes que podemos hacer en esta región, siempre y cuando retomemos el control de las cosas, se ha descontrolado la inseguridad, ha permeado la delincuencia y estamos agotados”, manifestó.

Ricardo Bours descalificó el abandono de las ciudades a consecuencia de la delincuencia organizada.