Elecciones Sonora 2021: En entrevista, Ricardo Bours advierte "Quedarnos conformes cómo está la seguridad sería catastrófico"

HERMOSILLO, SONORA.- La inseguridad se ha apoderado de una parte de Sonora y en el combate a la corrupción no se ha hecho nada, sostiene el candidato a Ricardo Bours Castelo, quien asegura que su propuesta busca revertir la tendencia de violencia y dar resultados a los sonorenses.

Quedarnos con la conformidad y que siga (la inseguridad) -y me refiero al Gobierno municipal, estatal y federal-, quedarnos conformes como están las cosas sería catastrófico”, puntualiza el abanderado de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Sonora.

Ricardo Bours, ex alcalde de Cajeme, contador público y miembro de uno de los grupos empresariales más importantes del País, explica el diagnóstico que tiene de los problemas del Estado y las propuestas con las que busca convencer a los sonorenses para la elección del 6 de junio próximo.

Aquí la entrevista:

A menos de un mes de que terminen las campañas, ¿qué pueden esperar los sonorenses de Ricardo Bours en cuanto a propuestas, en cuanto a lo que les pueda convencer para votar por usted?

Ricardo Bours Castelo (RBC).- Mi propuesta es la misma, es la más ambiciosa que se haya pensado jamás en una campaña política, pero es muy sencilla: Es que en seis años mejore para bien la calidad de vida de los sonorenses. ¿En qué aspectos? Cada uno los vamos a definir, pero necesitamos aumentar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en el Gobierno para que no sea una visión unipersonal, porque pareciera que nos estamos acostumbrando mucho a las visiones unipersonales y al mandato unipersonal.

¿Cuáles propuestas que impulsa considera que harían la diferencia a lo que ofrecen los otros candidatos?

RBC.- Uno, la transparencia. He sido precursor de la transparencia, donde todo quede expuesto. La otra también tiene que ver con transparencia: El publicar 10 años después de haber ejercido el cargo público tu declaración de 3 de 3 ó 7 de 7, que sea obligación publicarlo para que luego no salga con que “te cayó una herencia a los años o al siguiente año que dejaste el Gobierno de un pariente que no conocías”.

La otra propuesta es fomentar el consumo local, cambiar, modificar la ley y someter a consideración, modificar cambios en la Ley de Obras y en la Ley de Compras y Adquisiciones para fomentar la compra de lo local.

Mencionaba el problema de la inseguridad como una de las debilidades, los homicidios dolosos en aumento, los feminicidios y las desapariciones. ¿Hay manera de revertir esta tendencia que se ha registrado en Sonora? ¿De qué forma, con qué estrategia?

RBC.- Por supuesto que hay manera de revertirlo. Sería imposible ahorita doblar las manos, sería ocioso estar buscando una oportunidad para gobernar Sonora si no pensara que se puede revertir esto. Quedarnos con la conformidad que parece que ha sido el tema del Gobierno actual y quedarnos con la conformidad y que siga -y me refiero al Gobierno municipal, estatal y federal-, quedarnos conformes como están las cosas sería catastrófico.¿Cómo se puede hacer? Hay que mejorar la calidad de vida de los policías también. Los policías de Sonora son los más mal pagado del País, municipales y estatales; también hay que darles vivienda, un seguro de vida digno, una pensión vitalicia a las viudas de los policías que mueran en cumplimiento de su deber. La otra es mejorar la capacitación y lo otro, es que hay que hacer una depuración de aquellos de quienes se estime que pueden estar coludidos; creo que la gran parte de los policías no están coludidos, por eso viven tan mal los policías… si estuvieran coludidos en el crimen vivirían muy ‘requete’ bien, pero la pasan muy mal.

Ha criticado la postura del Gobierno federal en el tema de la vacunación. De llegar a ser Gobernador ¿Qué haría diferente a lo que está haciendo la administración estatal actual con respecto a la pandemia?

RBC.- Hubiera hecho un reclamo más fuerte al Gobierno federal y tuviera reservas económicas que hubiera generado en la pandemia porque no hubo recortes del personal en el Gobierno del Estado, cuando las empresas recortamos personal, para poder comprar vacunas y si no, hubiera sido una forma muy buena para endeudar al Estado, no como ahorita: Se han gastado 30 mil millones de pesos en salud en lo que va del sexenio y no se ven las obras de salud, al contrario, ha sido la queja permanente el desabasto de medicamentos, no de la pandemia. Hubiéramos impulsado una vacunación masiva.

El presupuesto que tiene Sonora actualmente es de alrededor de 67 mil 700 millones de pesos. ¿Considera que estos recursos son suficientes para atender las necesidades de los sonorenses? ¿Qué haría para hacer más eficiente el manejo o para implementarlo?

RBC.- Cuando fui alcalde dupliqué la recaudación del Municipio sin aumentar los impuestos. Yo pienso reducir el impuesto sobre nómina, por ejemplo, para fomentar el empleo, pero lo que haría es bajar el gasto en un 30%, disminuir la corrupción con transparencia, pero eficientemente y reducción del gasto como lo digo del 30% nos da un poco de margen, pero también mejorando la recaudación.

Hay cosas tan fáciles como, por ejemplo, la licencia de conducir le cuesta al Estado ocho veces más de lo que le cobra al ciudadano.

¿Cuáles serían los puntos más relevantes para hacer despegar la economía del Estado?

RBC.- Uno es bajar el impuesto sobre nómina al 1% neto, ahorita está el 2%, pero realmente ya compuesto es del 3.13% más o menos, bajarlo a 1% neto para fomentar el empleo.

La otra es establecer la apertura de negocios que sea realmente mucho más ágil, ¿cómo? Pasando a los organismos empresariales la responsabilidad y las facultades para que ellos sean quienes den el visto bueno para la apertura de un negocio, así vamos a fomentar otra cosa: La fortaleza de los organismos empresariales, de las cámaras también empresariales, de los colegios de profesionistas.

La otra es el impulso a los negocios y el consumo de lo local. Debemos de fomentar también la dispersión de las inversiones, sin bajar el ritmo de crecimiento de Hermosillo, pero sí fomentar el crecimiento en otras partes del Estado.

Está a punto de concluir el sexenio de la gobernadora Claudia Pavlovich. ¿Qué balance hace usted de la gestión de esta administración estatal?

RBC.- Creo que ha dejado mucho que desear. El gobernador Padrés, tan criticado que fue, invirtió tres veces más que el actual Gobierno, ¿dónde están las obras del actual Gobierno? No sé. Se criticó mucho la corrupción del anterior Gobierno y aquí no se salva de los señalamientos, el problema es que tampoco se ven las obras, y el endeudamiento en el Estado ha crecido… Como ha crecido la delincuencia, la inseguridad se ha apoderado de parte del Estado, ¿dónde ha estado la reacción? Ya vimos un pleito -que nos costó tiempo, vidas y el incremento de la inseguridad-, entre el anterior procurador y el secretario de Seguridad Pública. Yo no sé cómo esté actualmente la relación entre la fiscal y el secretario, pero no debe de ser muy buena porque no lo demuestran en los hechos, no demuestran una coordinación.

Veo con gran preocupación cómo no se hizo nada para que los corruptos del pasado pagaran o los corruptos del presente ¿cómo van a pagar, cuándo van a pagar y para qué ha servido la Fiscalía Anticorrupción? Y desde la concepción está mal hecha, porque una Fiscalía está para perseguir delitos, no para prevenirlos, desde ahí está mal: El nombre lo adornan para que suene bonito, pero no es funcional.

¿Qué opina de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador?

RBC.- Creo que ha sido un factor que está poniendo en riego que los símbolos de nuestro escudo estén en riesgo de desaparecer, la minería, la pesca, la ganadería y la agricultura, porque no han tenido apoyo del Gobierno, ni siquiera de gestiones, ni acompañamiento del Estado.

A Sonora le ha ido mal con el presidente López Obrador, muy mal, y no presupuestalmente porque presupuestalmente no le ha ido tan mal como a otros estados; aquí a Sonora, probablemente por eso la permisibilidad, la Gobernadora con su relación con el Gobierno federal.

Sin embargo, a los productores les ha ido mal: Vemos en la sequía a los ganaderos perdiendo el 38 o el 40% del ganado a causa de la sequía, el resto malbaratándose. Vemos a pescadores abandonados, el 60% de la flota pesquera detenida… ahora súmale el nuevo embargo al camarón silvestre, otro impacto para la economía; la falta de apoyo o el retiro del subsidio del diésel y la gasolina marina en grave riesgo.

Vemos cómo pretende nacionalizar el litio. Dicen que no es tan importante el yacimiento de Sonora porque no está en salmuera como en otras partes del mundo; sin embargo, hay potencial y el Presidente ve la visión como proteger la minería en lugar de impulsar la transformación del mineral, que es la que genera empleo.

Y la agricultura la vemos igual, olvidados con subsidios, con apoyos que están etiquetados para el campo desde el 2017, 2018, 2019 y 2020 que no han llegado y están sufriendo, finalizó.