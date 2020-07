“El virus nos cambió la vida por completo”: Suzel Magdalena

“Con la partida de mis padres entendí el valor de compartir una comida, de hacer una llamada, de apreciarnos más. La importancia de no dejarnos de decir cuánto nos queremos o cuánto nos extrañamos”, expresó Suzel Magdalena Ramos Soto, quien despidió a sus padres, después de que ambos perdieran la batalla contra la Covid-19.

Verlos partir enseñó a la familia que definitivamente no se puede saber cuándo va a ser el último beso o el último abrazo. Tenemos que darle a todos el valor como si fuera la última vez, porque nunca sabemos si realmente va a ser así, y no volvamos a ver a las personas que amamos”, dijo entre lágrimas.

Pide a la sociedad ser más consciente de todo lo que sucede hoy en el mundo y expone: “La autonomía de la que siempre gozó el ser humano, ya no es más un privilegio, ya que lo que hagas hoy, el día de mañana afectará a tus padres, abuelos, hijos y nietos”.

SU SOLICITUD

Solicitó a la población que sea más consciente de lo que significa este virus, y la facilidad con la que puede acabar con las vidas de las personas que aman, ya que el coronavirus no es más algo lejano, y cualquiera puede ser el siguiente en resultar positivo.

Suzel es hija Lillia Magdalena Soto Castillo y el doctor residente de Caborca, Sonora, Salvador Ramos Olmos, ambos fallecieron los días 21 y 28 de abril, siendo este el primer deceso por coronavirus de un médico registrado en el Estado.

A dos meses de su partida, Suzel contó haber pasado momentos muy difíciles, ya que aún le cuesta creer que la enfermedad le haya arrebatado de una manera tan rápida y sorpresiva a sus papás, más cuando en Caborca no había más de 10 casos positivos en ese momento.

“El virus nos cambió la vida por completo. Sabíamos que nos enfrentaríamos a él como País, como médicos, como humanidad y como familia, pero la verdad lo veíamos lejos.

“A pesar de ser personal de salud, mis papás, yo y mi esposo pensábamos que si nos enfermábamos sería ya en esta época, cuando hay cientos de casos en Caborca, jamás pensamos ser de los primeros y mucho menos ser una familia tan afectada”, expresó.

Durante la enfermedad de sus padres, Suzel no pudo decirles adiós, ya que ambos fallecieron aislados en la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso entre ellos no pudieron despedirse por la situación en la que se encontraban, lo que generó un profundo dolor en su alma, ya que le hubiese gustado que fuera diferente.

Aún así, la también médico y sobreviviente de coronavirus, mencionó que recordará a Salvador y Lillia, sus papás, como las personas alegres que eran, como los excelentes padres que siempre fueron y también, los más entregados abuelos.

“Siempre recordaremos como disfrutaron la vida, como siempre trataron de ser una familia muy unida, cómo nos enseñaron a compartir una fecha o una comida, porque para ellos nunca pasaba nada desapercibido, siempre buscaban la manera de convivir, de compartir con los nietos”, recordó con la voz entrecortada por los sollozos.

“Es chistoso porque me decían que mis papás iban a más fiestas que yo, todos los fines de semana me decían que los vieron bailando, conviviendo en alguna fiesta, era muy chistoso porque todos los invitaban a todas partes y ellos siempre cumplían, no había fin de semana que no tuvieran compromiso”, rió con nostalgia.