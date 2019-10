El primero en el ataque

HERMOSILLO.- Sin presión alguna es como el delantero de Cimarrones de Sonora, Alonso Hernández, afronta la responsabilidad de ser el encargado de anotar los goles para el equipo en el semestre.

En su primer torneo con el club sonorense, el atacante de 25 años de edad se ha afianzado en el puesto de titular en los ocho partidos disputados y con dos goles en su cuenta personal en 714 minutos en cancha.

Aunque lo ideal para él sería contar con una mayor cantidad de tantos en el campeonato, Hernández se siente tranquilo en cuanto a su rendimiento individual y en la manera en cómo ayuda a sus compañeros dentro del campo.

"Es una responsabilidad, que la verdad, no me da miedo tomar. La tomo como viene. A mí en lo personal, me hubiera gustado tener más goles en los ocho partidos que llevo, pero si no se puede intento aportar de otra manera.

"Como se pueda, a veces el gol simplemente no se da, hay que seguir intentando y cualquier otro partido se va dar, y en algún momento importante que venga para el equipo", apuntó.

Con dos partidos sin ganar y ya ubicados en el sexto peldaño de la clasificación, el delantero ve el duelo como local contra Dorados como la oportunidad ideal para volver a sumar de a tres, en busca de los primeros lugares del campeonato.

"Es un partido muy importante, porque se está juntando la tabla, se está apretando, y ganando este partido, volvemos a lo de nosotros, a dónde nos gusta estar y es un rival difícil que ya hemos jugado contra ellos anteriormente", declaró.