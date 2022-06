El pequeño trillizo Diego Olea lucha contra el cáncer y necesita tu ayuda

HERMOSILLO, Sonora.- Diego nació como trillizo de Carlota y Matías siendo para la familia Olea Albo un milagro y bendición de Dios, hasta que hace seis meses descubrieron que padecía hepatoblastoma (un tipo de cáncer muy poco frecuente que se origina en el hígado).

Todo parecía un sueño hasta que a finales de mayo del año en curso (2022) Diego empezó a tener complicaciones, presentando fiebres muy altas, vómito, decaimiento, intolerancia a la vía oral, irritabilidad, masa abdominal, motivo por el cual sus padres se alertaron.

Con la preocupación llevaron al pequeño trillizo al médico que les informó del padecimiento y que debía ser intervenido inmediatamente para la resección del tumor ya que se corre el riesgo de una metástasis.

Diego Olea lucha contra el cáncer

Este diagnóstico dejó a la familia Olea Albo destrozada, que se enfrentan con gastos médicos enormes que no pueden solventar, por lo que crearon una página en Go Fund Me para recaudar fondos para la operación del menor.

De momento han juntado 8 mil 120 dólares y la meta que fijaron es de 30 mil.

Por esta razón, piden el apoyo de la comunidad y generosidad pues tiene una larga batalla por afrontar.

Su familia confía en que su guerrero "la superará y estará pronto jugando, corriendo y bailando con sus hermanos".

Ayudemos a que Diego tenga la oportunidad de recibir la atención médica necesaria y en compañía de la gracia de Dios y nuestras oraciones la esperanza de su curación y una vida plena al lado de sus padres y hermanos", se lee en la página GoFundMe.





La cirugía de Diego está programada para este viernes 10 de junio a las 16:30 horas por lo que agradecen cualquier apoyo, por muy pequeño que pienses que sea, ya que consideran que ayudará muchísimo.