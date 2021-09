El aislamiento social también afecta a niños de 0 a 5 años

HERMOSILLO, Sonora.- La ansiedad y los problemas de desarrollo social son dos de las principales afectaciones que ha traído la pandemia a los niños de 0 a 5 años, etapa conocida como la primera infancia, afirmó la neurosicóloga, Alejandra Gallardo.

Señaló que durante el confinamiento muchos padres acudieron a consulta preocupados por el comportamiento de sus hijos, pues presentaban conductas atípicas como falta de sueño, de apetito, e incluso conductas violentas hacia ellos y otras personas.

Te puede interesar: Qué países están vacunando a niños contra la covid-19 y por qué (y cuáles son los de América Latina).

Ejemplo de esto es que vivió Elizabeth Robles y su hija Emilia, quien preocupada decidió acudir a consulta cuando notó que su hija empezó a golpearla y morderla, siendo su caso un ejemplo de estrés infantil por falta de actividad física.

En mi familia ya hay antecedentes de problemas mentales”, agregó, “entonces cuando empece a notar que Emilia empezó a patearme o a morderme cada vez que se enojaba me asusté mucho y decidí llevarla a consulta”.

Grande fue su sorpresa cuando le explicaron que la pequeña presentaba estrés, y parte de esto también se reflejó en la dificultad de la niña para dormir, o un cambio radical en su apetito.

Emilia ya no comía igual, le servía y no quería estar en su silla, entonces se nos hizo fácil empezarle a dar sus alimentos frente a la tele para que se los comiera, pero siempre lo hacía corriendo, o moviéndose, y realmente no se alimentaba como antes”, dijo.