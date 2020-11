"El acueducto está muy bien, pero necesitamos que se respete nuestro río": Yaquis

CIUDAD OBREGÓN.- La realización del acueducto que suministraría de agua a las comunidades Yaquis, es algo muy bueno que garantiza mejoras para la tribu, manifestaron miembros de los diferentes poblados de la etnia.

Guadalupe Flores Maldonado, líder de la tribu perteneciente a Loma de Bácum, comentó que este proyecto hace mucho ellos lo habían propuesto, pero que nunca tuvo un seguimiento y que es muy bueno, pero que también en temas de agua, requieren atención del Río Yaqui.

El acueducto está muy bien, pero necesitamos que se respete nuestro río, que respeten la ley de aguas nacionales, si se respetara por el Gobierno, el Río Yaqui estuviera corriendo con un mínimo de 40 millones de metros cúbicos y se reestablecieran todos los mantos acuáticos y no necesitaríamos nada más, no tendríamos problemas”, puntualizó.

Ante esta misma situación, Teodoro Buitimea Flores, catedrático perteneciente al poblado de Vícam, manifestó que le da mucho gusto la futura llegada de este proyecto a sus comunidades, porque aseguraría el suministro de agua, que es un problema con el que viven día a día.

“Estuve leyendo sobre el plan del Gobierno federal, y me parece muy bueno, que está muy bien, nos quitaría muchos problemas en cuanto a agua, tendría que ser un acueducto de caída para no impactar tanto la naturaleza”, detalló.

Comentó que aunque con el acueducto garantizarían el acceso al vital liquido, no se tiene que dejar de lado el cuidado y protección del recurso, pues de no haberse sobreexplotado el Río Yaqui, no se tendría que llegar a esto.

Cabe recordar que en días pasados autoridades del Gobierno federal acordaron con miembros de la tribu Yaqui, la realización de un acueducto para uso exclusivo de la etnia, que proveerá de agua potable suficiente y de calidad a las ocho comunidades tradicionales.