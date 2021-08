Educación y Covid en Sonora: Privilegian universidades clases en línea

SONORA.- Para la Universidad de Sonora el bienestar y seguridad de la comunidad universitaria es una prioridad, manifestó el área de Comunicación del Alma Máter, en atención a la situación actual del semáforo epidemiológico del Mapa Sonora Anticipa el calendario escolar del semestre 2021-22 se mantiene sin cambios, y las clases iniciarán de manera virtual.

Como la Unison, el Instituto Tecnológico de Hermosillo, Durango Santander y UVM comentaron estar listas con protocolos y lineamientos para un posible regreso a las actividades presenciales.

Aun así, por seguridad de los estudiantes y sus familias, seguirán con el formato virtual hasta que las autoridades sanitarias decreten que el riesgo de contagio ha disminuido.

La fecha en que se retomarán las clases presenciales en UVM Campus Hermosillo dependerá de las disposiciones que dicten las autoridades estatales en relación con las actividades permitidas para las instituciones de Educación Media Superior y Superior, indicó la Universidad del Valle de México.

En el momento que eso suceda, UVM estará en posibilidad de activar las acciones necesarias para el regreso presencial, e informará oportunamente a su comunidad de estudiantes, docentes y colaboradores sobre los detalles del regreso y pasos a seguir para garantizar un regreso seguro, agregó.

EN EL SUR DEL ESTADO

Mientras los casos de Covid-19 en la región no disminuyan, la población universitaria no esté totalmente vacunada y en el semáforo epidemiológico federal Sonora no se encuentre en verde, las universidades de Cajeme no regresarán a clases presenciales. Así lo dieron a conocer sus titulares.

Gabriel Baldenebro Patrón, director general del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), manifestó que actualmente se viven tiempos complicados por la pandemia y que para garantizar la saludtanto del alumnado como del personal de la institución, las clases continuarán de manera remota.

Trabajando en casa y atentos a las indicaciones que se deriven de las disposiciones federales y estatales, resaltó.

Pedro Haro Ramírez, rector del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (ITVY), explicó que aunque las clases de manera virtual han propiciado bajas temporales entre el alumnado, será hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde que se regresará de modo presencial.

Existe desesperación por parte de los alumnos de regresar a las aulas, ya que no han podido realizar sus prácticas de campo y laboratorio, principalmente en quienes están por concluir sus carreras, resaltó.

Joel Urías Martínez, jefe del departamento de Ciencias de la Salud de la Unison Campus Cajeme, detalló que oficialmente iniciarán el próximo semestre vía remota, y que a como se vaya modificando el semáforo epidemiológico la institución, de la mano con autoridades de salud, irá tomando decisiones.

Todo dependerá del comportamiento de la pandemia. Como en semestres anteriores, los alumnos tendrán la facilidad de utilizar nuestra plataforma de forma habitual; ellos reciben la información y uno como docente le indica al alumno qué y cómo tiene que hacer, detalló.

EN EL NORTE

En el Instituto Tecnológico Nacional (ITN) iniciarán clases el 30 de agosto de manera híbrida, mientras que en la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN), será el 1 de septiembre y según las condiciones de la pandemia.

Francisco Huerta Aldas, rector del ITN, mencionó que el inicio del ciclo será alternando clases virtuales y presenciales, con todos los protocolos.

Francisco González Tapia, director de la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN), indicó que darán inicio de clases el 1 de septiembre siempre y cuando las condiciones de la pandemia sean favorables.

Esto lleva implícito la semaforización, la cobertura de vacunas, los protocolos y que tengamos los insumos para poder atender a las personas.

Si nos preguntan que si estamos preparados para las clases presenciales la respuesta es claro que sí, pero eso no es suficiente se requiere también que lo permita la contingencia sanitaria, mencionó.

REGRESO A CLASES

