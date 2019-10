Eduardo Verástegui presenta su gran premier "Inesperado"

HERMOSILLO, Sonora.- La historia real de Abby Johnson, directora de una clínica de abortos que después se convirtió en activista a favor de la vida, es la que plasma la película “Inesperado”, producida por Eduardo Verástegui y que tuvo su premier ayer

en Sonora.

El actor y productor visitó Hermosillo para promocionar esta película, que tendrá su estreno en 200 cines de México el 25 de octubre, pero en recorrido por el País, presentará una premier en cada Estado.

"Inesperado" habla sobre las memorias de Abby Johnson, profesional de la salud que promovía el aborto y al presenciar de cerca el procedimiento, decidió ser pro vida y ayudar a las mujeres que enfrentaban esta situación.

Eduardo Verástegui estuvo acompañado de la senadora Lilly Téllez y la diputada Madeleine Bonnafoux, quienes coinciden en el mensaje a favor de la vida y en conjunto con más legisladoras, promoverán esta película a nivel nacional.

El actor compartió en una rueda de prensa previo a la premier de la película, que su convicción para defender la vida desde la concepción, nació luego de conocer a una mujer en una clínica de abortos en Nueva York.

"Me estaba preparando para mi papel en la película Bella y en una de las clínicas que visité para adentrarme en el personaje, recabé testimonios y conocí a una mujer, yo hablando con ella, perdió su cita y ya no pudo abortar, después de meses su esposo me habló que su bebé había nacido y le habían puesto Eduardo", platicó.

Después visitó otras clínicas de aborto y brindó apoyos a un centro médico para mujeres embarazadas en un barrio hispano de Los Ángeles, que se encuentra en medio de diez clínicas de aborto.

Somos se dice más de 60 millones de hispanos que viven en Estados Unidos y piensan que la manera más rápido de exterminar es poniendo clínicas de aborto en barrios hispanos pobres, en una milla, había diez clínicas de aborto con nombres como San Juditas Tadeo, que confunden", externó.

La premier de Inesperado se realizó a las 14:00 horas con ciudadanos, integrantes de asociaciones civiles y empresarios invitados.

La senadora Lilly Téllez comentó que impulsará una iniciativa a favor de la vida y los derechos de los niños en el vientre materno, a pesar de que legisladores de su partido han promovido la despenalización del aborto.