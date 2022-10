Eduardo López siguen dando 'guerra' en el deporte a sus 74 años

A sus 74 años de edad, Eduardo “El Chanate” López es el jugador más longevo en activo dentro del futbol hermosillense, y aunque asegura que sólo se mantendrá un año más en el rectángulo, del beisbol todavía no piensa retirarse.

Y es que el deporte es algo que lo ha acompañado a lo largo de prácticamente toda su vida, desde que inició jugando pelota en los campos de su natal 5 de Mayo y luego decidió involucrarse en la práctica de otras disciplinas como el atletismo, basquetbol, volibol, karate y hasta caddie de golf.

“Mi trayectoria en futbol comenzó a partir de 1972. Conocí una persona que se llama Jorge Morales, él es de Michoacán, que quería hacer un equipo de futbol y me invitó a mí; le dije que yo no sabía y que eso era para ‘guachos’, prácticamente, porque así era antes.

“Acepté, pero le dije ‘no sé pegarle’, y me dijo ‘tú dale pa’ delante, que ninguna pata se te pase, que pase el balón, pero el jugador no’”, recordó.

Eduardo ha sido beisbolista desde la infancia.

Actualmente, los domingos todavía puede ser visto en la Liga de Beisbol de Veteranos con el equipo de Hidrotec; mientras que los sábados se dedica a dar patadas con la escuadra de Rufianes en la Master Oro de Futbol.

“La salud puedes aliviarla con medicamentos, pero más que todo está en la actitud; la energía, la sinergia que tengas con los amigos. Aparte de eso, me gusta jugar, y juego todavía bien.

“Aunque te duela una pierna, no te dejes, porque dicen que las personas cuando se tensionan y no hacen nada fallecen. Yo no estoy diciendo que no me duele nada, de vez en cuando traigo un dolorcito de rodillas u otra cosa, pero se cura con el pensamiento y la actitud positiva”, concluyó.

ÉL ES…

Eduardo Francisco López Ibarra

Alias: “El Chanate”

Edad: 74 años

De: Hermosillo

Deportes: Futbol/Beisbol

Equipo Futbol: Rufianes

Equipo Beisbol: Hidrotec