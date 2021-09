Economía: Se reactiva el turismo de romance en Sonora; Se celebran más bodas

SONORA.- Tras varios de meses de permanecer inactivo, el turismo de romance en Sonora se reactivó nuevamente con la celebración de bodas en Álamos, San Carlos y Puerto Peñasco, informó Ana Lourdes Cantú.

La presidenta de la Asociación de Eventistas en Sonora detalló que de realizar cinco bodas en un mes, hoy día organizan de 16 a 18 en alguno de los tres principales destinos elegidos por los novios.

Subrayó que pese a que las personas que se dedican a la organización de enlaces nupciales fueron de los más afectados con la pandemia, pactaron acuerdos con las parejas para que no perdieran sus anticipos.

Ahorita estamos recuperando esas bodas, entonces las pasadas (las que no se celebraron por la pandemia) y las que tenemos ahorita. Eso nos va a traer una recuperación muy grande en industrias”, puntualizó.

El 20% de los invitados de este tipo de evento social, señaló, son foráneos, lo que origina la renta de carros, hospedaje en hoteles, compra de vuelos aéreos o boleto de autobús, alimentación y otros gastos que realizan al salir de sus ciudades.

Hoy día, dijo, el aforo en las bodas depende de las restricciones de Covid-19 que cada ciudad tenga, mientras que los horarios continúan siendo hasta las 00:00 horas, lo que ha impactado a las fiestas, porque la mayoría son realizadas al aire libre.

Indicó que a partir de octubre el calor ya no será un problema, pero requieren que los horarios se amplíen a los que estaban establecidos previo a la pandemia, para que las bodas no se alarguen de manera clandestina, pues ahí no se siguen los protocolos sanitarios y eso causa un problema.