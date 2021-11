ENTREVISTA: Asegura Ernesto Munro resurgirá el PAN en Sonora y el País

Después de tres frente al Partido Acción Nacional, Ernesto Munro Palacio culmina su periodo y aunque actualmente el partido enfrenta un escenario difícil por la mayoría de Morena y aliados en las cámaras y Gobierno, augura un resurgimiento del PAN en Sonora y el País, rumbo al 2024 y 2027.

Sobre el caso del ex gobernador Guilllermo Padrés, dijo que se siente agradecido con él por la oportunidad que le dio como secretario de Seguridad y que si desea regresar al blanquiazul deberá de resolver sus problemas legales.

En la recta final de su periodo frente al PAN, ¿cómo deja al partido en Sonora?

EMP: Tuvimos a partir del quinceavo mes, de los 36 meses que nos tocaba ejercer la función de presidente, tuvimos la pandemia y nos limitó muchísimo, al igual que todas las actividades. Tuvimos que suspender actividades y hacer recesos obligados, sí creo que nos afectó muchísimo el haber podido dar mejores resultados.

Pero en relación a la votación que hubo con el 2018, tuvimos un incremento, tanto en el porcentaje de votación que tuvimos como el porcentaje de ciudadanos gobernados por Acción Nacional. En 2018 todos los partidos tuvimos un descalabro fuerte, tuvimos 7% de votación y tres años después aumentamos a 11%. Pero donde nos fue mejor es en población gobernada, ganamos la capital del Estado, Puerto Peñasco y logramos incrementar de 202 mil ciudadanos gobernador por el PAN a un millón cien mil ciudadanos.

Si bien no son los números que esperábamos, hay una popularidad innegable del Presidente de la República, especialmente en Sonora, pero de no haber ganado una sola diputación en 2018 por mayoría, ganamos dos.

Con la reaparición en la vida pública del ex gobernador Guillermo Padrés, ¿qué opinión le

merece? ¿Tendrá las puertas del partido abiertas?

EMP: Creo que Guillermo Padrés es alguien que le dio mucho al PAN en su momento, participó en cuatro elecciones y las cuatro ganó de forma consecutiva lo que habla de que es un gran líder y tiene un gran carisma. Después atravesó problemas que ya sabemos, de persecución política, está sujeto a varios procesos, creo que ha solventado el 50% de ellos, pero todavía tiene pendientes.

Creo que él está ocupado en resolver esos asuntos, porque representan el estar preso o vivir en libertad. Yo reconozco los logros de Padrés en el PAN, lamento la situación en la que se encuentra, él me dio una oportunidad de ser secretario de Seguridad y por ese hecho de haberme tenido confianza estoy eternamente agradecido, pero creo que él debe de resolver sus problemas para volver al PAN, para que pueda darlo de alta como militante otra vez.

Es requisito para cualquier partido que alguien no tenga antecedentes penales. Si bien es cierto él estuvo en una prisión, hasta el momento, la acción que hizo el Gobierno está injustificada, pudo llevar el proceso en libertad, pero abusaron del poder y lo encarcelaron.

Si es declarado inocente, el partido deberá recibirlo con los brazos abiertos, si no, él deberá cumplir el proceso. Espero sea absuelto, por el cariño que le tengo, pero siempre estaré a favor del Estado de Derecho y que se cumpla con la ley sea quien sea. Él seguirá contando con mi amistad y respeto pase lo que pase. Él no está participando activamente en Acción Nacional, puede platicar con panistas, está en su derecho.

Ernesto Munro Palacio,

culmina su periodo frente al PAN Sonora

¿Se “desinfló” la alianza Va por Sonora?, ¿era sólo electoral?

EMP: La alianza fue por las elecciones y culminó el 6 de junio y si se buscara hacer otra alianza se necesitaría volver a construir, es algo que a mi ya no me tocará y seré muy respetuoso de la institución que es mi partido y lo que piense a futuro.

Lo que puedo decir es que era necesaria e imperativa realizarla, nosotros sabíamos que solos todos los partidos opositores en Sonora teníamos una desventaja y nosotros queríamos a toda costa queríamos que hubiera contrapesos, pero sobre todo que hubiera un gobernador de la alianza como es el caso de Ernesto Gándara.

Nosotros le apostamos a la persona a quien seguimos considerando que era un candidato idóneo para la gubernatura, un hombre de bien y con conocimiento de la idiosincrasia y de la problemática de los sonorenses, lamentablemente no nos alcanzó.

En democracia se deben aceptar los resultados, fue una experiencia y si habrá o no más alianzas, eso lo determinará las autoridades del partido y la propia militancia.

Después de dos derrotas en las elecciones para la gubernatura, ¿qué deberá hacer el PAN para recuperarse en Sonora en 2022 y 2024?

EMP: Tenemos que conquistar la confianza de la ciudadanía con acciones congruentes, una de las cosas principales es que siempre el PAN trabajó con cercanía de la ciudadanía, por razones inexplicables dejó de tener ese acercamiento.

El PAN siempre que tuvo gobiernos fue Gobierno de resultados, se cometen errores, las victorias en muchas ocasiones hacen que quienes forman parte de esas instituciones se enamoren del poder y es un costo altísimo que pagamos.

Perdimos esa cercanía con la gente cuando nos convertimos en gobierno de la República, creo que eso tiene que regresar porque la única manera de hacer comunión con la población es que volvamos a ser quienes éramos y retomemos los pasos de la congruencia, de la ética, honestidad y humildad.

Si lo logramos la gente nos va a voltear a ver porque los buenos gobiernos los hace el PAN, si hemos tenido excepciones de gobiernos panistas que le han fallado a la sociedad, la mayoría de los gobiernos del PAN son de excelencia.

En este proceso de elección del próximo dirigente del PAN, ¿cómo van?

EMP: Había cuatro aspirantes, se registraron tres y se requieren del 10% del número total de militantes panistas, alrededor de 800 firmas como mínimo requerido. El informe que tengo es que sólo dos reunieron los requisitos y que son Gildardo Real y Humberto Souza, ellos están en recorrido por el Estado, yo estoy a favor de la democracia interna y que sea tomada la militancia del PAN en cada municipio y es lo que están haciendo ellos.

Ir a tocar las puertas de los panistas y también incluir en sus propuestas de equipo para dirigir el PAN estatal a personas de todo el Estado.

¿Qué retos tendrá el próximo presidente estatal del PAN con Morena y sus aliados al frente del Gobierno estatal y federal, y la mayoría en el Congreso local y Cámara de Diputados?

EMP: Estamos pasando por momentos difíciles, pero el PAN se ha caracterizado por ser un partido que sabe ser oposición y que es congruente con sus principios y valores, somos el único partido que está haciendo oposición en el Congreso local y también en la Cámara de Diputados.

La alianza Va por México está funcionando más a nivel nacional que en Sonora, donde sólo veo al PAN siendo oposición, pero no es la primera vez que hace eso.

Lo que para muchos es una debacle del PAN, yo que conozco al PAN puedo decirle que de la nada el PAN llegó a tener presidencias municipales, gubernaturas de los estados y la Presidencia de la República. A mi no me va a sorprender el crecimiento que seguramente va a tener el PAN, quizá gradual, a partir del 2024. No hay victorias eternas, así como no hay derrotas eternas, estamos en una lucha cuesta arriba, pero tenemos la convicción de salir adelante, vamos a darle a México y Sonora los buenos gobiernos que tiene el PAN.

¿Tiene el PAN en sus filas candidatos competitivos para la elección presidencial de 2024 o tendrán que buscarlos fuera?

EMP: El PAN tiene por su puesto perfiles, pero creo que en su momento el partido tomará la mejor decisión.

Yo veo que la persecución de Ricardo Anaya es precisamente parte de esa situación, no lo quieren en la boleta por el PAN, le temen. Insisto en que hay perfiles en el PAN, ex gobernadores panistas que están fuera de funciones, pero que son gente importante del PAN. Está el propio Santiago Creel y muchos ex gobernadores que ha tenido el PAN en el País.

Pero también hay perfiles externos y creo que si se construye una alianza pudiera haber un candidato externo por el PAN, aún falta, pero si me preguntara si veo perfiles externos, yo veo a un Luis Donaldo Colosio Riojas, a un Manuel Clouthier hijo, Enrique Alfaro y a los propios panistas, Marko Cortés, Ricardo Anaya, Lilly Téllez y muchos otros que hay en el PAN; Carlos Medina Plasencia, Francisco Barrio, gente de mucho reconocimiento, la propia Margarita Zavala. Sí hay perfiles, pero hay que ver qué va a pasar, ojalá que haya una oferta sobrada de precandidatos para que el PAN tenga la oportunidad de escoger al mejor. No sé quiénes de los que mencioné tengan interés, pero desde mi visión personal se me hacen perfiles atractivos.

Después de las declaraciones del dirigente nacional Marko Cortés, de que en 2022 sólo ganarán una de las 6 gubernaturas en disputa, ¿cómo les afecta?, ¿se dieron por vencidos?

EMP: Marko Cortés no engaña a nadie, no miente, él ha dicho que estamos en situación difícil, a pesar de los nulos resultados del Gobierno federal, la aceptación del Presidente es innegable. Lo que él quiso decir es que vienen tiempos difíciles, que la única segura que tenemos es Aguascalientes, pero se pueden ganar otras por su puesto si se construye la alianza a nivel federal otra vez que parece que se está gestando con estos tres partidos.

Son declaraciones que hablan de la objetividad del momento actual, pero que de aquí al día de las elecciones pueden variar quiénes son los candidatos y candidatas y las alianzas de los estados.