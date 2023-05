ENTREVISTA | Estamos ganando, tenemos 17 Estados incluido Sonora: Marcelo Ebrard

HERMOSILLO, Sonora.- Por la ventaja en 17 estados que le indican sus encuestas, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón está optimista de estar en la boleta electoral con la candidatura presidencial de Morena para 2024.

Estamos ganando, según las cifras que nosotros tenemos, en 17 estados de la República, por diferentes márgenes, por ejemplo, aquí (en Sonora) vamos a ganar con bastantes puntos”, puntualiza el aspirante a la Presidencia de México.

Durante su visita a Hermosillo para participar en la reunión de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre acuicultura y la presentación de su libro “El Camino de México”, el funcionario federal habló en entrevista sobre la política, la situación del País y migración, entre otros temas.

Aquí la entrevista:

De los recorridos que ha hecho en el País, ¿Cuáles son los tres problemas que ha identificado como prioritarios porque les preocupan a los ciudadanos?

MEC (Marcelo Ebrard Casaubón): Diría que como número es la seguridad, el número dos es el empleo y mejores salarios, y el número tres serían los servicios públicos, la calidad y alcance de los servicios públicos, dependiendo de cada región tienen diferentes problemas.

La violencia, el narcotráfico y la inseguridad es el problema más importante y no lo han podido resolver los últimos gobiernos, ¿qué plantea y qué haría diferente para atenderlo?

MEC: Creo que es el más importante. Yo veo que vamos ahorita, de acuerdo con todos los indicadores que disponemos en una dirección correcta, tenemos un descenso en muchos delitos según la encuesta de victimización que quizás sea el dato más sólido que tenemos acá, es lo que la gente dice, no me estoy guiando sólo de las estadísticas oficiales sino la encuesta.

Entonces, ¿qué deberíamos hacer?, ya tienes la Guardia Nacional, hay que dotarla de tecnología, hay muchas tecnologías en curso hoy, la velocidad de los cambios tecnológicos es impresionante, hace un año no teníamos Inteligencia Artificial y ahorita la tienes en el celular. Utilizar a fondo todas estas tecnologías de Internet, creo que nos puede ayudar mucho a tener una mayor efectividad, es una pieza clave. Pieza número dos, acuerdo con Estados Unidos; Estados Unidos en buena medida determina o influye en qué nivel de violencia tenemos en México, ¿por qué?, por el tráfico de armas en primer lugar; segundo, porque estamos vinculados los dos países con ese problema, tenemos que trabajar juntos; la tercera pieza, la reforma al Poder Judicial, necesitamos cambios, y la cuarta, y muy importante, ampliar de manera drástica nuestra capacidad de sancionar, es decir, de aplicar la ley.

Diversas encuestas ponen a Claudia Sheinbaum arriba en las preferencias para ser la candidata presidencial, pero usted dice que va adelante, ¿qué números tiene y de qué encuestadoras?

MEC: He visto varias encuestas que se han publicado que dicen cosas distintas a otras encuestas, no es nuevo esto, lo vivimos en la campaña de Andrés Manuel (López Obrador), parecido. Yo diría que lo importante de las encuestas que se vayan a ser, que sean confiables y tengan el alcance necesario; ahorita estamos en una guerra de percepciones, pero en la encuesta que importan en cómo se va a determinar, tenemos que ver esto, alcance, claridad y transparencia de la encuesta, que sea una sola pregunta, que tenga representatividad, no podemos tener nada más mil cuestionarios, etcétera, y eso se va a tratar ahora que nos convoquen, dijo el dirigente que nos iba a convocar. Yo presenté en diciembre un documento breve al Presidente del partido para proponerle tres cosas, que la encuesta tenga una sola pregunta para que sea clara, lo mismo que acabo de decir, segundo, que haya debates y tercero, en cuanto se dé la fecha los que participemos que nos separemos del cargo que tengamos para que sea igualitario la competencia.

Estuvo a punto de ser candidato presidencial y aunque es difícil que algún precandidato reconozca que no será el elegido, ¿está seguro de que estará en 2024 en la boleta electoral para la Presidencia de México?

MEC: Yo pienso que sí y estoy muy optimista de lo que veo de los datos que tengo.

¿Nos puede compartir datos?

MEC: Estamos ganando, según las cifras que nosotros tenemos, en 17 estados de la República, por diferentes márgenes, por ejemplo, aquí (en Sonora) vamos a ganar con bastantes puntos, entonces, claro ellos dirán lo contrario, pero yo no me puedo engañar, nos va muy bien y por lo tanto yo tengo una perspectiva muy optimista para lo que va a ser la encuesta.

Usted le ha hablado a la clase media del País, ¿qué les ofrece?

MEC: Yo pienso que la clase media es el motor del desarrollo de nuestro País, pienso que nuestro objetivo al final del día es que la clase media sea la más grande y no la pobreza, que quien hoy está en pobreza pase a ser clase media. Esa sería la meta, ese es el objetivo y pienso que podríamos lograrlo en los próximos 10 años que el 51% de México sea clase media. Lo digo en el libro que acabo de presentar y pienso que sí es factible.

¿Cómo es su relación con el gobernador Alfonso Durazo quien también es presidente del Consejo Nacional de Morena?

MEC: Es buena, tengo buena relación y veo que es un Gobernador cuidadoso, no percibo que esté involucrándose indebidamente en el proceso más bien lo veo equilibrado, y qué bueno que así sea.

¿Qué apoyo tiene en Sonora, de los sonorenses?

MEC: Aquí en el Estado tenemos toda una red, tengo otro vínculo que es digital, en mi “whats” (whatsapp) Sonora es uno de los estados más activos con voluntarios lo que llamamos el voluntariado digital.

Esos casi nos los ves en los mítines, pero si los tenemos en la comunicación. Sí hay sonorenses, la coordinadora de campaña es Martha Delgado, ella es de San Carlos.

Para muchos fue polémica la integración de ex gobernadores al cuerpo diplomático, como fue el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que es ahora cónsul en Barcelona, ¿qué participación tuvo en estas decisiones?, ¿cuál ha sido el desempeño que ha tenido?

MEC: Son nombramientos que establece la ley, que le corresponden al Presidente de acuerdo a sus valoraciones, más o menos estaremos en un 70-30 entre servicio exterior y nombramientos a consideración del Presidente. Debo decir que este año se abren cinco embajadas nuevas de México y el Presidente acordó que se hicieran mediante un proceso de selección en vez de nombrarlos él, no hay precedente que yo conozca de selección por mérito de embajadores es la primera vez, no ha habido un concurso sino que siempre han sido nombramientos, entonces esto te da idea de cuál es la orientación que se tiene.

Para el caso de Barcelona, la actividad más relevante que ha habido es la recuperación de más de 2 mil piezas arqueológicas que considero que ha sido muy meritorio por parte de la cónsul.

Había comentado hace unos días que los gobernadores que quisieran apoyar abiertamente a alguna “corcholata”, como les llama el Presidente, deberían de pedir licencia para mostrar ese apoyo, ¿qué es lo que ha visto, por qué hacer este posicionamiento?

MEC: Lo mencioné específicamente sobre el caso de Oaxaca porque, por supuesto que cada uno tiene derecho a tener su preferencia, pero cuando estás en el Gobierno te sujetas a las leyes y la distancia que debes guardar respecto a los procesos internos, en este caso de Morena o del partido en el que tú participes, y por eso lo mencioné.

Si tú quieres coordinarle la campaña a una o uno de los posibles candidatos, pues deberías separarte de tu cargo. El que lo quiera hacer que lo haga, pero no puedes tener las dos cachuchas, es una u otra.

¿Cuál es su postura sobre las propuestas que ha habido para desaparecer el INAI, reformar el Poder Judicial o las iniciativas que hubo sobre el INE?

MEC: Creo que la reforma al Poder Judicial sí es algo muy importante y supongo que tomará muchas deliberaciones porque hay diferentes modelos del Poder Judicial en todo el mundo, pero esto es una asignatura pendiente, pues de hecho en la Cámara de Diputados hay muchas iniciativas de diferentes partidos sobre este tema; siento que es una necesidad que se comparte con diferentes partidos políticos.

Habrá que ver en el futuro porque ya nos estamos acercando al proceso del 2024, por razón lógica se dificultan estas cosas, pero probablemente más adelante sí se tenga que abordar.

Con la expiración del título 42 se han incrementado las filas de migrantes en algunos puntos de la frontera del País, ¿qué plan tienen sobre esto?

MEC: Tuvimos un incremento, según nos reportó el Inami (Instituto Nacional de Migración) y CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) hasta el día 11 de mayo, porque el día 11 de mayo expiró el Título y ahora tenemos un descenso de casi el 60%, comparado con el 11 de mayo, ¿por qué? porque les habían ofrecido, ‘si llegas a Estados Unidos, ya después del Título 42 ya no te van a regresar’ y resultó una falsedad porque Estados Unidos tiene otros dispositivos legales e igual te regresan.

Estados Unidos ha hecho una cosa que ha pasado inadvertida, que es el aumento de las vías legales y documentadas para trabajar; este año va haber 360 mil mexicanos en ese estatus, en Estados Unidos, es el número más alto en la historia de visas de trabajo, va haber 360 mil de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Aparte el Gobierno de Biden abrió apenas hace casi dos semanas 100 mil para Guatemala, Honduras y El Salvador, ya sumando todo esto, más otras 64 mil que dieron de reunificación familiar, este año Estados Unidos va a dar 885 mil visas o permisos especiales para que puedas estar en Estados Unidos, entonces por qué tienes que llegar por la vía irregular. En 2021 fueron alrededor de 400 mil.

QUÉ OPINA DE…

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:

El mejor Presidente que ha tenido México.

ALFONSO DURAZO MONTAÑO:

Buen amigo.

CLAUDIA SHEINBAUM:

Buena compañera de trabajo.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ:

También, fue un buen Gobernador.

RICARDO MONREAL:

Es un buen amigo.

LILLY TÉLLEZ:

La conozco muy someramente y se me hace muy incongruente.

SANTIAGO CREEL:

En mi libro digo que hicimos un acuerdo y después él hizo otra cosa.

CLAUDIA PAVLOVICH:

La veo como una buena funcionaria, una buena cónsul de México.

OCTAVIO ALMADA:

Muy competente, aquí está el evento (FAO) que trajo ahora.

ENRIQUE PEÑA NIETO:

Decepción.

FELIPE CALDERÓN:

Peor, un fracaso.

VICENTE FOX: