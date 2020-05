Dura cuatro días aguamala en sector Guaymas-Empalme

Guaymas, Sonora.- Con cerca de 600 toneladas de aguamala “bola de cañón” tipo azul, capturadas en un lapso de cuatro días, cerró la temporada 2020 en Guaymas-Empalme, cumpliéndose los pronósticos realizados en esta región.

El presidente de la Federación de Cooperativas, Gilberto Cota Valdés, informó que el lunes varias embarcaciones salieron a la captura de la medusa a Las Guásimas, y algunos al ver los volúmenes registrados, se sumaron.

Indicó que los primeros dos días las pangas arribaron a puerto con entre tres y cuatro toneladas en promedio, pero después de eso bajó y ayer llegó la última con 800 kilos, lo que los llevó a dar por concluida la actividad este año.

“Desde el 2017 no tenemos aguamala en esta zona y hay que admitir que es porque somos muchas pangas las que salimos a su pesca y además de eso, algunos no cumplen las reglas, sacan la especie en tallas que no son aceptadas en el mercado asiático y eso demerita su producción”, explicó.