Don Joaquín no se rinde pese a la adversidad

Navojoa.- En silla de ruedas y con su fiel compañero, un perro llamado “Puqui”, don Joaquín Mendívil, conocido como “El Señor de los Elotes”, regresó a vender en su punto después de estar inactivo dos meses por una fractura de cadera que lo llevó a someterse a una operación.

El popular hombre de 85 años de edad, quien se viralizó en redes sociales a principios de este año por una foto que le tomó un ciudadano cuando el adulto mayor estaba sentado triste afuera de una tienda de conveniencia porque no había vendido nada, dijo que pese a las dolencias sigue trabajando como una terapia ocupacional.

Me agarran nervios y mejor me vengo a trabajar, me trae una hija y se viene conmigo mi perro”, expresó, “me caí en el baño de la casa y me quebré la cadera, me llevaron a Ciudad Obregón y luego me trajeron de vuelta y aquí (Navojoa) me operaron”.