Don Andrés deja atrás la soledad

NAVOJOA.- “Me siento muy feliz porque ya no voy a estar solo”, expresó vía telefónica con la voz quebrada por el sentimiento Andrés Reyes Lanffart, de 80 años de edad, y quien gracias a la publicación que se realizó en EL IMPARCIAL pudo encontrar a una de sus siete hijos después de tres años de buscarlos.

El hombre, quien vivía solo en un domicilio prestado ubicado en el municipio de Etchojoa, manifestó que ya se encuentra radicando en Navojoa en la casa de su hija Luz Elena Reyes Verdugo.

El adulto mayor viajaba seguido de Etchojoa a Ciudad Obregón pidiendo ayuda para sobrevivir, pero con el firme propósito de encontrar a sus parientes y verlos de nuevo.

“Yo me quedé solo... antes vivía con mi madre pero también murió”, recordó, “quiero ver a mis hijos antes de que yo me muera”.

Ahorita ya estoy viviendo en Navojoa con mi hija, me siento más fuerte... cuando menos ya no estoy solo. Gracias a la publicación que me hicieron, mi hija me pudo encontrar”, comentó Don Andrés Reyes Lanffart