Doble bronce en el judo

COLIMA, Colima.- Después de dos jornadas en la Olimpiada Nacional de judo, la Ola Roja suma par de medallas de bronce las cuales consiguió en la primera fecha de actividades en la capital colimense.



Los ganadores de esos dos terceros lugares fueron Ashlley Michelle Leyva (Sub 15 en más de 64 kilogramos) e Iann Said Guiriza García (Sub 15 en 58) quienes consiguieron las preseas en el día inaugural de acciones el jueves.



En el caso de Guiriza García quedó en el tercer escalón del podio compartiendo ese sitio al lado del hidalguense Salvador Cruz en donde la medalla de oro y el campeonato nacional correspondió al regiomontano Juan Banda mientras que la plata fue para el tamaulipeco Jorge Morales.



A su vez Leyva Martínez finalizó en la posición tres de su peso y categoría junto a la tapatía Dafne Rubio la cual dominó Jazmín García de Nuevo León, pues terminó por colgarse la presea del máximo color, dejando con la argenta a la campechana Paula Sánchez.



Ya en acciones de ayer los judokas sonorenses no pudieron avanzar de la primera ronda de competencias; quienes vieron acción en la segunda jornada resultaron Kamila del Campo (más de 70 kilogramos), Ángel Sierra (más de 90) y Cheyenne Jiménez (más 70).



ES BUENO SABER...



La selección sonorense femenil de softbol Sub 16 continuó su paso perfecto en la Olimpiada Nacional luego de conseguir par de triunfos para colocarse con marca de 3-0 en el certamen que tiene por sede la capital chihuahuense.



Los dos equipos de hockey sonorenses pusieron sus números en 2-0 después de celebrar la segunda fecha de acciones en la categoría Sub 19 dentro del Campeonato Nacional Juvenil.

Michelle Leyva y Said Guiriza subieron al podio en la Olimpiada Nacional de Judo.Cortesía