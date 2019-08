Divide opiniones mandos militares a la Seguridad Pública

HERMOSILLO, Sonora.- Líderes empresariales, académicos y de organizaciones civiles mostraron opiniones divididas respecto al anuncio del Gobierno federal de sustituir a los jefes de Seguridad Pública por mandos militares en Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme y Navojoa.



Mientras algunos dirigentes señalaron que cada vez se plantea más la militarización de la Seguridad, otros consideraron que es mejor el mando civil y que se fortalezca a las Policías, además de que los actuales jefes policiacos se pongan a trabajar.



Unos más opinaron que con la milicia no mejorará la seguridad.



Germán Palafox Moyers, docente en Economía de la Unison, expresó que desde hace años la sociedad civil es quien ha estado a cargo de las organizaciones policiacas, pero este modelo no ha funcionado del todo.



"No estoy de acuerdo en militarización, sin embargo la situación es mucho muy compleja. En ese caso supongo habrá mando único y habrá en ellos una coordinación en los tres poderes de Gobierno", agregó.



El docente añadió que esta situación tiene sus pros y sus contras, las cuales surgirán una vez que la persona que se hará cargo de la Policía Municipal ocupe el puesto.



CIUDAD OBREGÓN: NO ES GARANTÍA



David López del Castillo Sánchez, coordinador de la carrera de Medicina de la Unison Campus Cajeme, expresó que los cambios siempre son buenos, y si la milicia tomara el mando de seguridad en el municipio, no sería la excepción, pero no es garantía de resultados.



La situación de inseguridad que se vive hoy en día es crítica y es notable que ha rebasado las acciones de las autoridades, apuntó, los militares son más organizados y disciplinados, pero aún así muestran deficiencias en sus operativos.



El municipio de Cajeme ha registrado el mayor número de homicidios dolosos en Sonora, seguido de Hermosillo, de acuerdo con las estadísticas oficiales.



En Ciudad Obregón, Nora Alejandra Lira Muñoz, expresó que la solución a la problemática de inseguridad en Cajeme y en Sonora no se solucionará con el cambio de mandos, sino el día en que quienes están en el poder se pongan a trabajar.



La vocera de las Rastreadoras de Ciudad Obregón opinó que aunque la milicia tiene registro de mayores resultados en el combate de la inseguridad prefiere el mando civil.

Al final lo que se requiere son acciones concretas y enfocadas, dijo, alguien tiene que "jalarles las orejas" y ponerlos a trabajar como deben.



Para algunos líderes empresariales en Cajeme, el anuncio del cambio de los mandos de la Policía Municipal por militares, no es claro y es confuso.



Julio César Pablos Ruiz, presidente de la Canacintra, indicó que en caso de tener que elegir entre una autoridad civil o militar elegirían la civil, como un balance entre la educación castrense.



Este posible cambio deja condición, consideró, pues se desconoce la razón del por qué los militares deberían estar al mando de los civiles.





CIVIL Y MILITAR: NAVOJOA



En la reunión de Seguridad celebrada ayer en Guaymas Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad federal, anunció que en los cinco municipios donde asumirán mandos militares la Seguridad Pública aumentará el número de agentes municipales.



José César Kaplan Navarro, director de la Universidad Estatal de Sonora (UES), manifestó que prefiere un mando civil a cargo de la Comisaría de Seguridad Pública de la ciudad.



"No creo que militarizando los mandos la seguridad mejore, el militar tiene una formación para otros propósitos mientras que el mando civil es de proximidad social, reinserción social y prevención", subrayó.



Rafael Robles Flores, presidente de la Asociación Grameen de la Frontera, consideró que tanto mandos militares como civiles deben tener las competencias para prevenir el delito.



RELEVADOS: NOGALES

En Guaymas ayer también Durazo Montaño reveló que crecerá el número de elementos de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional (GN) en los cinco municipios sonorenses, los cuales serán apoyados con acciones de inteligencia para debilitar las finanzas de grupos del crimen organizado que operan en Sonora.



"La violencia ha escalado de forma importante en algunas regiones del Estado que considero deben ser relevados los mandos policiacos cuando no hay resultados", apuntó Hipólito Sedano Ruiz, vicepresidente Nacional de Canacintra en Nogales.



Además, agregó que debe realizarse una evaluación permanente de la Policía.



Juan Carlos Ruiz, líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Nogales externó que deber ser un mando civil quien dirija la Policía porque los militares tienen otras funciones.



"Sin embargo en estas condiciones de inseguridad que vivimos en varias comunidades", agregó, "considero importante la intervención del mando militar".



Ricardo Laguna So, catedrático universitario, expuso que el mando civil es la mejor opción para el desarrollo de la seguridad pública porque con los militares aún existen reservas en cuanto al impacto que pueda causar.



BUENA IDEA: AGUA PRIETA



La directora de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cananea, Dolores Canchola Félix, expresó que personalmente prefiere que el mando policial sea militar.



"Porque no es fácil de llegarles al precio a ellos, no es muy fácil comprar el mando militar, como muchas veces sucede con el civil", destacó.



El profesor de la preparatoria Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), Francisco Carrillo Gómez, manifestó que también es adecuado contar con un mando policial militar.



La noticia de la Federación generó ayer una polémica.