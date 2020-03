Divide a Bacerac puente dañado por ríos y arroyos

Debido a la creciente de los ríos y arroyos por las recientes lluvias, Bacerac se vio afectado ya que el puente que comunica a dicho Municipio con otras comunidades resultó dañado, informó Ricardo Vázquez Aguayo.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil detalló que los habitantes reportaron el problema, al cual ya se le dio seguimiento y se trabajó en el lugar para que no pase a mayores, aunque hasta el momento no hay peligro alguno de colapso.

“El cono del lado Norte del puente, la parte de concreto se erosionó un poco, pero eso cono no corre riesgo mientras no se erosionen los pilares que están debajo de ese cono de concreto. Ese cono le da un resguardo a los pilares, no hay peligro al momento de colapsó”, indicó.

SE COORDINARON

Los trabajos los realizaron en coordinación con la Junta Local Caminos y algunos presidentes municipales de esa región, quienes pusieron mano de obra y maquinaria para poder arreglar el problema.

“Se aplicaron piedras y algunos escombros en esa parte para estar desviando que el agua y no le pegue directo al pilar porque el concreto del cono en sí se colapsó pero el puente no tiene ningún riesgo, hay paso por el puente”, afirmó.

En cuanto a la presa El Comiquito, que se localiza en Ímuris, dijo que se comenzó a verter, pues llegó a su máxima capacidad y aunque no hay peligro de desborde, hay creciente de ríos y arroyos.

“Únicamente se manda la alerta para que no crucen los ríos y arroyos que vienen de esa presa....", declaró el funcionario.