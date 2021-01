Dispuesto, 80% de adultos mayores a recibir vacuna

SONORA.- A cerca de 90 mil adultos mayores de 68 años se les ha contactado para informar sobre el proceso de vacunación y aproximadamente el 80% dice estar de acuerdo en aplicársela, informó la Secretaría de Bienestar.

A una semana de comenzar con las llamadas a los adultos beneficiarios del programa de pensiones a mayores de 68 años, se ha logrado contactar a casi la mitad de los adultos, detalló Jorge Taddei Bringas, delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora.

“Es un primer acercamiento para ir censando quiénes están de acuerdo en recibir la vacuna y si tienen forma de trasladarse a un centro de vacunación”, detalló.

Estas llamadas las hace personal de la Secretaría de Bienestar y, recalcó, no se pide ningún dato personal, por lo que invitó a los adultos a estar pendientes y responder sin dar datos personales.

Sólo preguntamos si se quiere vacunar o no, y si se puede mover al centro de vacunación o no. Cualquier otro dato no procede, no pedimos dirección ni teléfono, y todos los servicios que ofrecemos son gratuitos”, aseveró.