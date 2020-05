Disminuyen 95% las donaciones de sangre

HERMOSILLO, Sonora.- En un 95% disminuyeron las donaciones de sangre en Sonora por el temor de la población a contraer Covid-19 en los hospitales, informó Édgar Velázquez Vega, director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS).



No hay riesgo al ir a los hospitales, afirmó, siempre y cuando se tomen las medidas de prevención ya conocidas, como el uso de crubreboca, gel antibacterial y conservar la sana distancia.

Las reservas de los bancos de sangre ya se han visto afectadas por la falta de donadores altruistas, señaló.



“Las reservas en los hospitales nunca va a ser suficientes, es muy importante que la gente continúe yendo a donar, tomamos todas las medidas de protección, tanto en el personal como en las instalaciones”, resaltó.



Los donadores pueden acudir a los distintos hospitales de la Secretaría de Salud, en San Luis Río Colorado, Caborca, Peñasco, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa, en Hermosillo en el Hospital General del Estado y en el Hospital Infantil.

UNIDAD MÓVIL DISPONIBLE

Es importante mencionar que para que la gente sienta más confianza al donar se cambió de ubicación la unidad móvil que se encuentra de lunes a domingo ubicada en la calle Niños Héroes y avenida Rosales, a un costado de la Plaza de los Cien Años, con un horario de 06:30 a 19:00 horas.



Se hace un llamado a la población a que hagan su cita, agregó, todo el proceso para donar puede tomar hasta 45 minutos.



Para más informes comunicarse al 213-09-28 y 213-28-98 ó en la página de Facebook, CETS Sonora o ingresar a www.donasangre.saludsonora.gob.mx



¿PUEDE DONAR?

Los requisitos mínimos para donar sangre son:

Presentar identificación oficial.



Ser mayor de 18 años y no mayor de 65.

Ayuno mínimo de 4 a 6 horas (evitar grasos y lácteos).

No estar desvelado.

No haber tomado medicamentos durante los pasados 7 días.

No haber tomado bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

No consumir drogas.

No haberse realizado tatuajes o perforaciones en el cuerpo en el último año.

No haber tenido relaciones sexuales de riesgo.

No haberse sometido a intervenciones quirúrgicas en los últimos 6 meses.

No estar embarazada o lactando.

No padecer ningún tipo de enfermedad en el momento de la valoración médica.

No haberse aplicado vacunas en los últimos 28 días.