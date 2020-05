Disfruta de poder ayudar a los demás

NAVOJOA, Sonora.- Con apenas 20 años de edad, Mercedes Guadalupe Mumulmea Leyva, originaria de la comunidad indígena de San Pedro Nuevo, del municipio de Etchojoa, es una heroína cuyo poder radica en el amor por servir a los demás.

La joven, quien es paramédico de la Cruz Roja Mexicana, es una de las que atienden y trasladan a personas con síntomas sospechosos de Covid-19 pese a que pone en riesgo su salud.

“Me da un poco de miedo, pero miedo a contagiar a mi familia, ellos siempre me esperan gustosos a que regrese”, abundó, “sé que es riesgoso lo que hago, pero lo que más me gusta es ayudar a las personas, yo dejo a mi familia para poder ayudar a otros”.

Su trabajo inicia cuando reciben un llamado, al acudir entrevistan a la persona que requiere auxilio, explicó, y si sus síntomas coinciden con los que provoca el coronavirus lo trasladan a un hospital para que reciba atención especializada y un diagnóstico.

“Al momento de llegar al lugar lo primero que hacemos es hacerle varias preguntas para ver qué síntomas presentan”, añadió, “dependiendo de eso vamos actuar bajo el protocolo de seguridad que consiste en ponernos un traje, guantes, mascarilla, lentes y se sube al paciente y después se coloca en una cápsula que elaboramos aquí”.

Aunque usa un traje especial para tratar de no contagiarse, dijo que también lleva consigo la bendición de sus padres.

“Como siempre, los papás se preocupan por sus hijos, todo el tiempo me dicen que me cuide, siempre en cualquier servicio no importa que no sea de Covid-19”, expresó, “ellos me esperan alegremente que regrese con bien”.

Lo más difícil, reveló, es sentir la tristeza e impotencia de ver sufrir a las personas, sobre todo cuando son sospechosas de portar el virus y no pueden respirar.

“Me da tristeza e impotencia de querer ayudar más, hacemos todo lo posible y a veces más, quisiéramos ayudar más”, enfatizó la joven, quien además estudia la carrera de Protección Civil en la Universidad Tecnológica de Etchojoa.

El navojoense Carlos Hiram López Valenzuela, de 21 años de edad, es otro de los jóvenes paramédicos encargados de trasladar a pacientes sospechosos de Covid-19 y pese al temor, las ganas de servir lo impulsan a brindar sus servicios.

“La verdad si da un poco de miedo, porque andamos expuestos en la calle, pero tratamos de seguir al pie de la letra todos los protocolos”, dijo.