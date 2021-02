Disfruta Hernández Mata su debut con Cimarrones de Sonora

Una noche inolvidable para Fernando Hernández Mata fue la del pasado martes, cuando en cancha de los Venados de Mérida debutó bajo el arco defendiendo los colores de los Cimarrones de Sonora, un paso más en su carrera, y luego de tres torneos con el equipo sonorense recibió su primera oportunidad, se siente motivado, ya que al final cumplió de buena manera.



El arquero regiomontano de 23 años, perteneciente a los Rayados de Monterrey, llegó en el Apertura 2019 a Sonora y ha trabajado muy fuerte para estar listo cuando la oportunidad se le abriera, y fue una noche que disfrutó por sobre todas las cosas, además que dejó buenas sensaciones, pues aunque recibió dos anotaciones no se le pueden achacar a él.



Mucha felicidad, creo que he hecho bien las cosas, he trabajado duro en estos tres torneos, se presentó la oportunidad y me siento agradecido con la institución, con el entrenador y con mi familia que siempre me ha apoyado, siempre hay un poquito de ansiedad previo al juego por la emoción de que ya comience, lo disfruté, y me sentí muy tranquilo porque tengo confianza en mis compañeros y creo que ellos la tenían conmigo”, señaló