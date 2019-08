Discapacidad lo lleva a ir tras su gran sueño

AGUA PRIETA, Sonora.- Los miedos que limitan más que la discapacidad jamás frenaron a Martín.



Cuando tenía 10 años de edad Martín Choncoa Ramírez experimentó un cambio radical en su vida: Le amputaron sus extremidades superiores tras electrocutarse, y ahora anhela crear prótesis.



El joven ingeniero en Gestión Empresarial, de 25 años de edad, decidió estudiar su segunda carrera de Ingeniería en Mecatrónica, con el propósito de crear prótesis para él y para quien lo necesite.



Mientras estudiaba Gestión Empresarial él con otros compañeros hicieron un proyecto para la elaboración de una prótesis, afirmó, pero faltaban algunas condiciones para el desarrollo.



Ahora en su carrera soñada, planea cumplir su anhelo de elaborar prótesis, las cuales podrá realizar, consideró, con las herramientas y conocimientos que tendrá en esta Ingeniería.



Supera obstáculos



Superar la pérdida de sus extremidades no le llevó mucho tiempo a Choncoa Ramírez, mencionó, porque además de que recibió apoyo sicológico, considera que gran parte de su superación, se debió a su actitud.



Le advirtieron que habría burlas, que en ocasiones lo iban a discriminar y ocurrió inmediatamente después del accidente, cuando intentó volver a clases en su natal Veracruz, donde intentaron referirlo a una escuela de educación especial.



El joven estudió en el Instituto Tecnológico Nacional, campus Agua Prieta, Ingeniería en Gestión Empresarial, pero ya avanzado en la carrera descubrió que no era su vocación y aún

así decidió terminarla.



"Y luego ya con el apoyo de mi ‘pá, me dijo: ‘Pues si la quieres continuar, quieres hacer Mecatrónica, pues hazla’, o sea el apoyo de mi ‘pá siempre ha sido lo más primordial", expresó el joven.