“Dijo que la iba a matar, porque mi hija lo había dejado": Madre de María Olivia, mujer desaparecida

CIUDAD OBREGÓN.- “Él desde siempre dijo que la iba a matar, que le daba dos meses para que volviera con él, si no la iba a matar, porque mi hija lo había dejado”, así se expresó la madre de María Olivia, la mujer que está desaparecida desde el 22 de agosto mientras el presunto responsable, su ex pareja, está detenido.

Ramona Valenzuela Mendívil, junto a familiares y amigos, se manifestaron ayer en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Obregón, para exigir justicia en el caso de su hija María Olivia Borbón Valenzuela, de 38 años.

Borbón Valenzuela habría sido privada de su libertad en Álamos por su ex pareja, Jesús Raymundo “N.”, el 22 de agosto, pero fue hasta el 2 de septiembre que al hombre se le vinculó a proceso y se le dio prisión preventiva.

La madre de María Olivia expresó que desde el día que su hija desapareció no se han cansado de buscarla y que aun cuando su ex yerno confesó que la mantuvo privada de la libertad y que la hirió con arma de fuego en la espalda, no da más información que ayude a dar con ella.

Él desde siempre dijo que la iba a matar, que le daba dos meses para que volviera con él si no la iba a matar, porque mi hija lo había dejado, él ya está detenido, pero sólo dice que le dio un balazo y se le escapó, pero sé que son puras mentiras, queremos que nos diga dónde la dejó”, subrayó.

Si ella se encontraba herida cuando supuestamente huyó, dijo, hace mucho la hubiéramos encontrado.

“Venimos a pedirles que haya resultados, porque no se ha visto nada y ya son dos meses, que nos diga dónde la dejó, queremos que obliguen a la persona, que diga dónde la dejó”, exigió.

LA PIDE DE REGRESO

Quiere a su hija, su familia la quiere de vuelta, como sea, viva o muerta, pero que se las entreguen, resaltó la angustiada madre.

Compartió que han realizado extensas búsquedas, ayudados por autoridades y bomberos en varios sitios, pero principalmente en el Rancho “Tres Marías” y el predio “El Retiro”, donde saben que Jesús Raymundo la mantuvo privada de la libertad.

Puntualizó que dialogaron con autoridades en la Fiscalía, quienes les prometieron agilizar el proceso para poder dar con el paradero de María Olivia e implementar nuevas tecnologías de búsqueda en su caso.

PARA SABER

Mañana se cumplirán dos meses de la desaparición de María Olivia Borbón Valenzuela, quien habría sido privada de la libertad en Álamos por su ex pareja, Jesús Raymundo “N.”, que se encuentra detenido.