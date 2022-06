Diego Willis: Amo de Tiktok y de la Cancha

A sus 23 años, Diego Willis Orozco destaca como jugador de basquetbol colegial en Estados Unidos y México, con potencial de debutar profesionalmente muy pronto; esto y más queda documentado en su cuenta de Tiktok, la cual al cierre de edición supera los 120 mil seguidores que celebran con Diego sus esfuerzos y logros, pues el atleta de alto rendimiento está imparable.

¿Por qué decidiste hacerte un "máster" del básquetbol?

"Desde que nací, el básquet siempre ha sido muy importante. Lo tomé como una forma de tener diferentes experiencias: las amistades que hacía, las cosas que puedes ver, los países que te enseña... Vi que era algo mucho más grande que el deporte y la cancha, me inspiró mucho y lo agarré de una forma muy agresiva".

¿Qué papel ha jugado tu familia en este proceso?

"Mi papá fue jugador profesional de básquetbol en la selección nacional; mi mamá es jugadora de voleibol profesional también, siempre me apoyaron para identificar una oportunidad grande y tomarla, no se va a presentar en ninguna otra ocasión".

¿Con qué sueñas como deportista?

"Los Juegos Olímpicos: he tenido oportunidad de estar en la selección, cerca de clasificar... es mi sueño más grande, más que la NBA ".

¿Cómo decidiste combinar ambas pasiones (deporte y creación de contenido)?

"Inicié con videos de lo que yo hacía en mi día a día, cómo entreno, así me levanto; mucha gente comenzó a seguirme y hacerme preguntas; era una manera de conectar con los fans; siento que estoy ayudando a muchos niños, explicándoles que sí se puede".

¿Cómo es tu día cuando estás entrenando?

"Me levanto temprano, desayuno, voy a entrenar, como algo leve; después voy a hacer pesas, descanso, comemos juntos en familia -ya que cuando estoy fuera, no puedo-; con mi preparador físico voy a correr y hago ejercicios de movilidad para estar listo al día siguiente".

Después de una jornada tan intensa, ¿cómo te repones?

"Me gusta hacer muchas cosas fuera del básquetbol: crear contenido me llena de energía porque estoy hablando con gente que le gusta lo que hago; también me gusta mucho leer y jugar videojuegos".

Un mensaje para la audiencia de EL IMPARCIAL:

"Gracias a todos los que me han apoyado, especialmente en Hermosillo, cada vez que vengo me comentan de mi trabajo y se siente muy bonito".

"Dormir bien es 100% básico para un deportista de alto rendimiento: si no tienes un buen descanso, no te vas a beneficiar de todo el trabajo que hiciste; descanso, entrenamiento y nutrición deben ir de la mano para que tu cuerpo funcione bien".

Síguelo en TikTok @diegowillis9

Cesta llena: