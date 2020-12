Dictaminan diputados paquete económico 2021; propondrán modificaciones en el pleno

HERMOSILLO, Sonora.- De manera conjunta las comisiones Primera y Segunda de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron por mayoría el dictamen del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2021.



Este paquete incluye la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, mismos a los que se les agregaron adiciones y modificaciones.



Estos cambios propuestos se someterán a votación de los 33 diputados locales el próximo miércoles 23 de diciembre en una sesión extraordinaria.



La propuesta que será analizada en el pleno contará con algunas reservas que realizó el grupo parlamentario de Morena en voz del diputado Raúl Castelo Montaño, quien argumentó que el proyecto enviado es carente de austeridad y propicia mecanismos insanos de financiamientos.



Llamaron a los legisladores a no aprobar el paquete económico propuesto para el 2021, al considerar que no atiende a los grupos vulnerables y que no ayuda a garantizar la certeza y la seguridad jurídica de los sonorenses.