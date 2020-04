Dicen empresarios que acatarán medidas por la contingencia

A partir de mañana el ciudadano tiene sólo seis justificaciones para salir de casa: Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios, hospitales o centros de salud o un establecimiento con actividad esencial; desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, únicamente si es actividad esencial, entre otras.

Gabriel Zepeda Vásquez, presidente de Canacintra Hermosillo, dijo que acatarán las disposiciones que se implementarán por parte de la autoridad y cuidarán a sus trabajadores para que cuando sea el tiempo adecuado regresar a

laborar.

En Canacintra tenemos más de 309 empresas, las cuales representan más del 22% del Producto Interno Bruto de Hermosillo, es decir, tenemos cerca de 120 mil trabajadores, y por ellos esperamos que también haya un plan de rescate al sector”, recalcó.

Jaime Felix Gándara, titular de Canadevi, destacó que está de acuerdo con las acciones de los gobiernos que realizarán en el ámbito municipal y estatal, pues con eso se endurecerá el programa que

impulsan.

“Se me hacen muy buenas medidas para contener porque dicen que es la única vacuna que tenemos para eso es el aislamiento, pero yo creo que se debe de considerar empezar a nombrar cuáles son las actividades esenciales para que se vaya activando un poco la

economía.

Gerardo Vázquez Falcón, presidente de Index, dijo que toda medida preventiva es fundamental para la vida y salud, pero anunciar medidas extremas debido a la letalidad que tiene el virus en Sonora se debe de analizar.

El empresario recalcó que las cifras de fallecimiento y el porcentaje de letalidad que tiene el Covid-19 en la entidad, afecta la economía del Estado, pues aún no se está en el puntos máximo de la pandemia.

“Las cifras de muertos no es porque tengamos personas con hipertensión u obesidad, es porque tenemos un número más alto de contagios y por ende el porcentaje de la letalidad aumenta, no es que tengamos el porcentaje de letalidad mas alto del mundo, eso no es

creíble".