Dice Navojoa que no pidió jefe militar para la Policía.

NAVOJOA, Sonora.- Navojoa no solicitó la llegada del mando militar a la Comisaría de Seguridad Pública, fue una propuesta del Gobierno federal dentro del plan de pacificación del País, afirmó la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón.



"El Semáforo Delictivo de Navojoa ha ido a la baja pero finalmente ese es un plan de pacificación que trae el Presidente (Andrés Manuel) dentro de su plan de desarrollo Nacional", abundó.



En cuanto a la llegada del mando militar, indicó que el general Ismael Cervantes fue asignado a otra responsabilidad, por lo que espera una nueva propuesta de la Federación.



"El general acudió a una comisión a donde fue llamado, no sé cuándo llegue estamos en espera", añadió.



RESPETA AUTONOMÍA



El Gobierno del Estado respetará la autonomía de los ayuntamientos que deban votar para nombrar a mandos militares frente a las comisarías de Seguridad Pública municipales, aseguró Claudia Pavlovich Arellano.



La Gobernadora detalló que no le corresponde cuestionar las decisiones de cada municipio, pero que en la pasada reunión con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, todos los alcaldes aceptaron nombrar a militares al frente de las comisarías.



"Respeto la autonomía municipal, yo no puedo decir ninguna opinión al respecto, ellos tienen que decidir en su cabildo, en mi opinión, pues yo estaba ahí en esa reunión y escuché que todos estaban de acuerdo, no tengo por qué juzgar, no es mi tema", dijo.