Dibujan nuevas sonrisas a niños sonorenses

HERMOSILLO.- "Hoy quiero agradecerles a todos los doctores que me operaron a mí y muchos niños más y que gracias a ellos tenemos una mejor vida. 'Thank you very much and I love you' [Muchas gracias y los amo]" fueron las palabras de la pequeña Daniela Reneé De Acha Navarro, de cinco años de edad, un caso de éxito del programa "Roistros Felices".

Con más de 70 cirugías gratuitas para corregir labio leporino y/o paladar hendido a niños sonorenses de escasos recursos, el programa "Rostros Felices" del Voluntariado de Hospital CIMA Hermosillo festejó su 15 aniversario.

La jornada inició ayer con un divertido itinerario de entretenimiento para los 130 pacientes y sus familias: Desde las 09:30 horas, los pequeños pudieron disfrutar del show del payaso "Rudy Champiñón", de los impresionantes trucos de magia del Mago Joseph y de una presentación de personajes de Star Wars, con quienes pudieron tomarse fotos.

Al arribo del equipo médico voluntario a las instalaciones del hospital, los niños entonaron a ritmo del "Cielito Lindo" una adaptación realizada por el Voluntariado para agradecer la felicidad que desde tan lejos traen a sus corazones.

ATENCIÓN INTEGRAL

"Generalmente el bebé que nace con este padecimiento tiene problemas de labio, de paladar y en subsecuentes por las consecuencias de no poder alimentarse, expresarse... muchos temas que están dentro del problema.

"Y nos dimos a la labor de no hacer nada más una cirugía", dijo, "sino darle seguimiento al niño en todas las cirugías necesarias para su total recuperación".

EL INICIO

"Hay un requisito, que generalmente es el requisito de ‘10-10-10’, que significa que tiene que tener 10 semanas de nacido, 10 libras de peso y 10 en puntaje de hemoglobina para que pueda ser un candidato de una cirugía, pero generalmente se operan de dos meses de nacido en adelante", explicó.

Una vez que el bebé es operado de labio leporino, agregó, se cita para el siguiente año para hacer la cirugía de paladar y después de un tiempo se valora para determinar si se requiere de una tercer cirugía, además de la terapia dental, acompañamiento nutricional, sicológico y de lenguaje.

La titular del Voluntariado explicó que durante la jornada, que durará siete días, las cirugías se estarán realizando de domingo a martes, en dos quirófanos de Hospital CIMA.

En el transcurso de la semana se consultarán a alrededor de 130 pacientes y a algunos se les programará su cirugía para el próximo año.