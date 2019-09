Dialogará el Presidente con papás de la guardería ABC

HERMOSILLO, Sonora.- Será después de "la mañanera" cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna con padres de la guardería ABC para reforzar compromisos y donde se le plantearán algunas inconformidades.



Julio César Márquez, papá del pequeño Yeyé, comentó que todos los padres ABC fueron convocados junto con el personal que estuvo ese trágico 5 de junio del 2009 en la colonia Y Griega.



Indicó que el pasado jueves tuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación y el director general del IMSS, Zoé Robledo, con quienes trataron compromisos que asumió el Ejecutivo federal el pasado 6 de junio en Palacio Nacional.



"Estos puntos que traían de avance eran ya acuerdos, incluso algunos ya logrados, que tienen que ver con las atenciones en el Centro de Atenciones Inmediata para Casos Especiales del Seguro Social", explicó.



COMPROMISOS ACORDADO



Varios de los compromisos que anunciaron ya están concretados y el Presidente de la República viene a reforzar lo acordado, dijo.



"La reunión que tenía que ver con el cumplimiento de los compromisos se dio el jueves, quizás el viene a reforzar lo que ya adelantaron sus servidores públicos, sus funcionarios quizás él viene a reforzar", comentó.



Entre los compromisos que asumió el Gobierno federal está que la Fiscalía General de la República ratifique la denuncia contra el ex Gobernador de Sonora y contra más quienes resulten responsables.



Explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le queda pendiente por resolver si hubo violación a las garantías individuales y que la justicia alcance a todos los responsables.



SERVICIOS MÉDICOS



Otro asunto es la ampliación de los servicios del Seguro Social que alcance a los niños expuestos en el incendio de la guardería ABC que hoy los considera lesionados y que los servicios médicos que puedan ser de tipo subrogados.



Resaltó el punto de la homologación de la Ley 5 de junio, que es una Ley de Guarderías, que sea en todo el País porque hay 5 Estados que todavía no la implementan.



Otro compromiso es la construcción de un memorial en lugar del trágico incendio ocurrido el 5 de junio del 2009 en Hermosillo.



Explicó que todos estos compromisos se encuentran en la Ley de Víctimas pero no se tuvo disposición en los anteriores gobiernos, disposición que están encontrado en la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.