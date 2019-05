Diagnostican gato con virus de inmunodeficiencia felina

NAVOJOA, Sonora.- Un gato fue diagnosticado ayer en una veterinaria local con el virus de inmunodeficiencia felina, conocido con las siglas VIF, el cual podría ser el primer caso registrado hasta ahora en Navojoa, informó Érika Zulema Morales Barriga.



La médico veterinario de la clínica veterinaria San José explicó que esta enfermedad no afecta a los humanos y los gatos se la transmiten mediante la saliva.



"Hace seis meses empezamos a promover las pruebas de VIF en felinos y ayer trajeron un gatito muy mal, pensábamos que tenía leucemia pero las pruebas arrojaron que era el VIF", abundó, "en mis 15 años de veterinaria nunca me había tocado que saliera un gatito así".



Lamentó que no existe una vacuna para combatir este virus, pero una manera de prevenir es la esterilización de los animales.



"Es muy importante, no hay vacuna, pero a los gatos la gente no tiene costumbre de vacunarlos, si hay para leucemia y otras enfermedades virales que la gente no conoce; es muy importante vacunarlos", enfatizó.



El virus de inmunodeficiencia en gatos es un lentivirus que sólo ataca a los gatos. Aunque se trata de la misma enfermedad que afecta a los humanos, es producida por un virus distinto, por lo que lo que el SIDA en gatos no se contagia a humanos.