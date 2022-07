Diagnostican a Kendra Sofía con leucemia a sus 6 años; urgen donadores de sangre

HERMOSILLO, Sonora.- Después de dos meses de vueltas, estudios médicos y constantes citas al doctor, el pasado martes Kendra Sofía Figueroa Rodríguez fue diagnosticada con leucemia, a sus 6 años, por lo que sus familiares piden ayuda para conseguir sangre para la pequeña.

Benjamín Barrios, tío de la menor, explicó que el tipo sanguíneo que necesitan es O negativo, el cual no es fácil de conseguir, debido a que no son tantas las personas con este tipo de sangre.

Esto ha preocupado mucho a la familia, ya que la niña fue ingresada al hospital con una anemia severa debido a la enfermedad, y las transfusiones son parte importante de su tratamiento.

Hemos publicado mucho para que vengan a donar, se ha compartido la información como no tienen idea, pero la poca gente que van no la aceptan por diferentes razones, porque tenían algún problema de salud, por obesidad, por lo que quieras o mandes, pero no los han aceptado" expresó angustiado.