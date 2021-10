Día mundial de la salud mental: Crecen casos de ansiedad por pandemia

HERMOSILLO, Sonora.- El miedo al contagio, las muertes abruptas, la crisis económica y el confinamiento generados durante la pandemia de Covid-19 han disparado las consultas por trastornos de salud mental y los principales son la ansiedad y la depresión.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental.

Indicó que debido a la pandemia la consulta de salud mental en el ámbito privado incrementó hasta un 50%, siendo la ansiedad uno de los trastornos más comunes.

“... con la pandemia me ponía muy nerviosa, me daba mucho miedo el virus, me imaginaba lo peor”, comenta Delia, de 17 años.