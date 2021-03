Destaca Ricardo Bours importancia de apoyar a personas con discapacidad

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, Ricardo Bours Castelo, se reunió con personas con discapacidad, a quienes invitó a trabajar juntos para mejorar las condiciones de vida de los sonorenses.

Yo no llegué solo a este evento”, compartió, “llegué dirigido con las habilidades de alguien que no puede ver y eso fue maravilloso”.

“Por eso estamos invitando ciudadanos con esas ganas de salir adelante para que sean en el Congreso la voz de los que no hablan, los oídos de los que no escuchan y los ojos de los que no ven, las piernas y brazos de los que no pueden moverse y el cerebro de los que no han podido pensar bien”, expresó Bours Castelo.

Es necesario, dijo, impulsar los Centros de Atención Múltiple, para que reciban a más adolescentes y jóvenes y que sigan capacitándose después de terminar la primaria, que es el último grado de estudios al que pueden acceder actualmente las personas con discapacidad.

Durante la reunión Ricardo Bours escuchó a personas que le compartieron su sentir, como el caso de Felipe Gonzáles, quien vive con debilidad visual.

“Queremos un Centro para poder capacitar a los que vienen atrás de nosotros”, dijo Gonzáles. “No nos quieren contratar porque dicen que nos vamos a caer y a golpear... (pero) hasta los que ven también tropiezan”.