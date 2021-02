Destaca Pereyra la contundencia y los tres puntos frente a Dorados

A pesar de que Dorados de Sinaloa llegó a complicar a Cimarrones de Sonora con un hombre menos la mayor parte del partido, el equipo local sacó los tres puntos y mantuvo su propuesta de juego, afirmó el director técnico Gabriel Pereyra.

El conjunto sonorense sumó su segundo triunfo en el torneo Guardianes 2021 al imponerse 2-0 el martes por la noche, sin embargo el Gran Pez generó varias oportunidades de gol incluso tras la expulsión de uno de sus jugadores al minuto 30, exigiendo en varias ocasiones al portero Gabino Espinoza.

“Durante el inicio nosotros fuimos animadores, nosotros nos sentimos más cómodos con ellos jugando once contra once. La gente que está en el futbol sabe que cuando un equipo se ve en inferioridad numérica saca garra y corazón de donde no lo tiene y redobla esfuerzos.

“Creo que ellos hicieron eso. Se animaron al verse perdiendo, no tenían nada que perder. Con un hombre menos, cuidaban mucho más el balón y trataban de agredirnos de la manera en que podían”, declaró Pereyra.

�� Cimarrones derrota a Dorados y mantiene invicto



Se doblegó por marcador de 2-0 a los Dorados de Sinaloa en la cancha del Héroe de Nacozari, con lo quellegamos a 11 unidades y de paso se extiende la racha a 7 encuentros sin conocer la derrota. pic.twitter.com/gE2rzo1pFY — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) February 24, 2021

Durante este compromiso también destacó la alineación titular del hermosillense Raí Villa junto a Ángel López en la delantera, siendo el primero quien marcó el segundo de los tantos frente a los sinaloenses y el primero para él en la temporada.

“Raí Villa es un jugador muy importante, de mucha jerarquía, no solamente para nosotros, sino para la Liga de Expansión. Es un jugador en el que realmente confiamos mucho. Sabemos que él puede marcar mucha diferencia y que le puede dar un toque de calidad a nuestro ataque; qué bueno que lo hizo.

“Pero también confiamos mucho también en lo que está haciendo (Juan) Machado, que lo viene haciendo muy bien. Tengo dos muy buenos delanteros, y hoy le tocó a Raí poder hacer el gol”, comentó el DT.

Los Cimarrones marchan invictos en la actual campaña, con dos juegos ganados y cinco empates.