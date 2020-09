Desesperados familiares por no hallar a María Olivia; desapareció en Álamos

ÁLAMOS.- Desesperados porque aún no saben del paradero de María Olivia, se sienten familiares de la mujer de 38 años de edad que el pasado 22 de agosto fue privada de la libertad por Jesús Raymundo “N.”, para quien la FGJE Sonora obtuvo el pasado 2 de septiembre la vinculación a proceso y prisión preventiva.



“Hace un mes que no sabemos nada de ella, no dormimos a gusto ni podemos hacer nuestra vida normal, pero no paramos de buscarla”, expresó.



Aunque el imputado se encuentra bajo prisión preventiva, no quiere dar el paradero de la mujer quien fue su pareja sentimental y a quien, según su declaración, le dio un disparo en el estómago, agregó.



Lo único que dice él es: ‘Búsquenla ella está por ahí’, pero no quiere decir dónde, el monte a donde se la llevó es interminable es un predio que se llama El Retiro, en Álamos”.



De acuerdo a la FGJE, María Olivia llegó a Navojoa procedente de la ciudad de Guadalajara y el imputado recogió a su esposa el 22 de agosto de este año en una central de autobuses en Navojoa.



A partir de ahí la mantuvo incomunicada, la llevó en un vehículo al rancho Tres Marías, Álamos, donde la retuvo contra su voluntad, posteriormente la trasladó al predio El Retiro.

Desde ese momento se desconoce su paradero y se encuentra desaparecida, por lo que personal de la Fiscalía de Justicia, en coordinación con elementos municipales, estatales y otras instituciones locales y del Estado la buscan.



Elementos de cinco Bases Operativas del Sur del Estado de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la FGJE Sonora, mantienen operativos de búsqueda en coordinación con otras corporaciones.