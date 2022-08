Desea Josué Reyes ganarse confianza del DT Roberto Hernández

Luego de volver a la titularidad en el juego ante Leones Negros y ser parte del triunfo que los Cimarrones de Sonora consiguieron en la jornada 7 de la Liga Expansión MX, el cajemense Josué Reyes admitió que seguirá trabajando para ganarse por completo la confianza del nuevo DT Roberto Hernández.

A diferencia del torneo anterior, el defensa central ha tenido que alternar su puesto con otros compañeros durante el Apertura 2022, sin embargo se dijo consciente de que los cambios en el cuerpo técnico siempre traen consigo modificaciones en el plantel.

“Me he sentido bien. Es un nuevo cuerpo técnico y el valor de eso es que todos empezamos de cero, todos tenemos las mismas posibilidades. El torneo pasado fui titular, hoy me toca compartir un juego sí, un juego no.

“Entre expulsiones y las decisiones del profe, sólo queda trabajar. El equipo está muy bien, es muy unido, es muy fuerte y nos va a ir bien este torneo”, expresó.

El mismo Reyes fue uno de los jugadores que llegó a la final bajo el mando de Gabriel Pereyra, en su primer torneo con el conjunto cornudo, por lo que también estimó como un partido especial el que disputarán el próximo domingo ante el Atlético Morelia.

“Es especial, porque ellos se quedaron con la final, y ahora va a ser especial en ese sentido. Los dos equipos vamos a querer ganar, se respeta mucho la parte de que el profe (Pereyra) estuvo acá, pero deportivamente hablando uno siempre quiere ganar, sea quien sea”, concluyó.