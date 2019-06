Desconocen aún cuántos libros de texto recibirá Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Será antes de finalizar junio cuando la Secretaría de Educación Pública informe a Sonora cuántos libros de texto gratuitos recibirá para el próximo ciclo escolar; se espera un alto porcentaje, precisó José Víctor Guerrero González.



El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en la entidad, señaló, luego de que se registrara un retraso en la impresión del material que requieren los estudiantes, que ya se reunieron con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).



"Se nos informó que ya están trabajando en la impresión de los libros para el próximo ciclo escolar y que a finales del mes de junio nos irán dando el calendario de entregas, estamos considerando que prácticamente vamos a tener, si no la totalidad, un gran porcentaje.



"Pero no los hacemos nosotros, los hace la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Conaliteg; pero vamos a estar muy atentos en lo que suceda con el avance de la impresión de los libros", enfatizó.



Confianza



Guerrero González indicó que en Sonora se tiene la confianza de que antes de iniciar el ciclo escolar 2019-2020 se tendrán la mayoría de títulos y los tomos para los niños de educación Básica.



"Es un dato que no puedo anticipar", externó, "pero reitero que cuando nos informe la Conaliteg sabremos cuantos títulos y volúmenes tendremos para hacerle frente al próximo ciclo escolar".